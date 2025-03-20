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道奇主帥評價佐佐木朗希初登板 天賦高、年紀輕難免有起伏

2025/03/20 00:33

〔中央社〕MLB海外開幕系列賽第二戰今天在東京巨蛋舉行，大谷翔平本季首轟出爐，終場洛杉磯道奇6比3擊敗芝加哥小熊。佐佐木朗希大聯盟初登板遇亂流，3局5保送退場。道奇總教練羅伯茲賽後表示，當年輕球員的經驗不多但天賦極高時，表現難免會有起伏。

道奇隊派出佐佐木朗希先發主投，他在1局下登板便火球連連，最快時速高達100.5英里（近161.7公里），並三振小熊第二棒、同胞鈴木誠也，大聯盟生涯首K入袋。

不過，3局下朗希陷入亂流，在解決首名打者後，先是被敲內野安打，接著被盜壘以及連續送出3次保送，讓小熊追回1分。不過朗希及時恢復球威，以連兩K化解自己造成的危機，也完成今天的投球任務。朗希總計投3局56球，只有25球是好球，控球不盡理想。

朗希賽後受訪表示，能夠在日本的開幕戰、在日本球迷營造的獨特而美妙的氛圍中投球，感到非常高興。

至於今天的表現，他表示，在春訓期間進行了各種訓練，今天的速球是最好的，不過控球方面還是有些不穩定，「但更重要的是，我今天找回了自己感覺良好的投球狀態，這讓我很開心。如果能保持同樣的投球質量，再現同樣的投球動作那就更好了」。

他表示，今天的指叉球控球不太理想，不過能發現需要改進的地方也算是好事。

羅伯茲在賽後記者會表示，感覺得到朗希有點緊張，這是可以理解的。他的球速不錯，但是控球方面受到情緒和腎上腺素的影響，讓他有點難控制。不過在第3局，朗希還是投出了幾個關鍵球。

對於朗希今晚表現雖然不算最好，投出的壞球比好球多，但仍能在第3局飆出2K解圍，羅伯茲說，儘管今晚他沒有處在最佳狀態，但朗希在比賽的關鍵時刻，展現了他作為一名優秀競爭者的實力，能在關鍵時刻投出關鍵球。

他表示，這有點像是去年山本由伸的情況，大聯盟的投手需要學會信任他們的速球並掌控它，這樣他們的變化球才能更具威力。「他今天的快速指叉球很多都是一出手就偏離了好球帶，如果他能更好地落在好球帶上，就能讓對手揮棒落空更多」。

羅伯茲表示，當一名年輕球員的經驗不多，但天賦極高時，表現難免會有起伏，狀態好的時候會非常出色，但是控球不理想時，情況就會有點棘手。不過最終，朗希還是把他的天賦和競爭精神都展現了出來。「我特別想要說，他是想繼續留在場上的，（換人）是我做出的決定，我認為那對他來說是最好的選擇，他本人是想繼續投下去的。」

至於大谷翔平今晚在東京巨蛋擊出全壘打，羅伯茲則是說，「一點也不驚訝」。

他表示，「翔平的表現從來不會讓我感到驚訝。今晚在場的所有人都是為了觀看翔平的表現而來，而他一如繼往帶給大家帶來精彩的瞬間。他在東京巨蛋擊出全壘打，對所有人來說都是一個很棒的時刻」。

羅伯茲表示，「翔平和我們一樣都是凡人，但如果真的有超級英雄的話，翔平就像是一個超級英雄。在最重大的比賽或關鍵時刻，他總是能挺身而出，貢獻精彩表現」。（編輯：陳正健）1140320

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