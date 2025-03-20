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瑞士賽》王齊麟關鍵時刻發威攜手邱相榤 晉級男雙16強

2025/03/20 06:53

王齊麟／邱相榤。（資料照，Badminton Photo提供）王齊麟／邱相榤。（資料照，Badminton Photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣男雙「麟榤配」王齊麟／邱相榤今日凌晨在超級300系列瑞士羽球公開賽，以21：19、18：21、21：18力退土銀學弟陳政寬／林秉緯，晉級16強，也是麟榤配來到歐洲貨真價實的首勝。

王齊麟／邱相榤本季尚未有突破演出，且幾場在關鍵的拉鋸時刻總落居下風，成為他們在奧爾良大師賽16強、全英公開賽首輪出局的主因。

王齊麟／邱相榤開賽打出氣勢，最多握有10：1優勢，不過陳政寬／林秉緯有所回應一度追到18：19，麟榤配在拉鋸階段總是扛住對手所帶來的壓力，有驚無險先下一城。王齊麟／邱相榤第二局仍有拉開差距，只是這局未能擋下對手反撲，遭陳政寬／林秉緯扳平。

進入決勝局，王齊麟／邱相榤5：1開局，不過僅以11：9進入技術暫停，換邊後陳政寬／林秉緯兩度追平，麟榤配12：12平手才連得5分，但對方又追到18：19，這時經驗豐富的王齊麟先打出漂亮殺球拿下賽末點，再來他又漂亮變線讓對手無力招架，終於收下勝利。

王齊麟／邱相榤在奧爾良大師賽是因陳政寬／林秉緯退賽才兵不血刃晉級16強，加上全英公開賽首輪出局，如今才總算在瑞士拿下貨真價實的勝利。王齊麟／邱相榤在16強將對陣日本勁敵綠川大輝／山下恭平，他們首輪鏖戰3局扳倒頭號種子世界排名第2的馬來西亞組合吳世飛／伊祖丁。

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