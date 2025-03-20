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大谷翔平開幕戰東京巨蛋開轟 松井秀喜以來第一人

2025/03/20 01:39

〔中央社〕美國職棒大聯盟（MLB）海外開幕系列賽第二戰今天繼續在東京巨蛋舉行，洛杉磯道奇大谷翔平5局上擊出飛向中外野牆方向的本季首支陽春全壘打，使他成為自2004年紐約洋基隊松井秀喜以來，首位在日本舉行的大聯盟正式比賽中擊出全壘打的日本選手。

東京巨蛋今晚湧入4萬2367名球迷，期待大谷翔平能在返鄉舉行的MLB開幕系列賽中開轟。每當播報員念出「大谷翔平」，球迷都會發出歡呼，而他也不負眾望，在東京巨蛋打出了本賽季的首支全壘打，全場瞬間歡聲雷動。

大谷翔平去年花了9場比賽才打出第一支全壘打，而這次在開幕系列賽的第二戰就完成了這項壯舉。他賽後受訪表示，「鬆了一口氣。雖然感覺有點微妙，但能打出來真的很開心」，似乎對這支特別的全壘打充滿感慨。

5局上一人出局後，大谷將一記99英里速球扛出中外野牆外，試圖把球接進手套的球迷球未接穩，讓球掉回場內，裁判判定是全壘打無誤。大谷把手指向滿是觀眾的看台，向球迷們致意。

這顆全壘打球隨後被芝加哥小熊隊的中外野手阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）扔回了外野席，最後被一名10歲的國小生成功接到。他說，自己也在打棒球，「原本還以為拿不到了，要把這顆球當作傳家寶珍藏」。

大谷18日在開幕系列賽首戰上演2安2得分，19日又有一轟，讓道奇隊先後以4比1、6比3擊敗小熊，拿下2連勝。

大谷翔平連續兩天的精彩表現，不僅滿足了來到東京巨蛋觀看他比賽的家鄉球迷，他還在比賽中積極與今晚在大聯盟首次登板的佐佐木朗希交流，替顯然相當緊張的朗希緩解情緒，充分展現了「前輩美」。

大谷翔平賽後在領獎台上表示，「在東京取得了很好的開始，我會繼續為爭取世界冠軍努力。這是一次美好的回憶，如果能夠有機會再次以這種方式（在日本）比賽，我會非常高興」。

道奇隊的「日本3人組」大谷翔平、山本由伸和佐佐木朗希也在賽後自拍留念，發布在道奇隊官方Instagram，配文寫道「謝謝，東京」。取得2連勝的3人都露出放鬆的笑容。

球迷紛紛評論，「這照片太可愛了」、「大家笑得真開心」、「要回去洛杉磯了，感覺有點寂寞」、「朗希竟然還會有這種表情」、「和這麼棒的前輩在一起，看到朗希的笑容，真讓人高興」、「這兩天真的就像做夢一樣，回去美國之後也期待你們最棒的表現」。

3人也與小熊隊的2名日本選手今永昇太、鈴木誠也合影、互相打鬧，盡情享受在家鄉球場的最後時刻。在另外一張3人合影中，個子最小的山本由伸夾在兩位大個子中間、拼命踮腳的畫面也讓球迷大笑。（編輯：陳正健）1140320

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