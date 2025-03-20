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MLB》「台灣走路」被洋基3轟擊潰！ 賽後解釋慘遭痛擊主因

2025/03/20 07:29

沃克今天被洋基打線痛擊。（路透）沃克今天被洋基打線痛擊。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人「台灣走路」沃克（Taijuan Walker）在今天對洋基的春訓熱身賽當中，僅投3.2局就挨3轟狂失6分，然而他仍有可能擠進球隊的先發輪值當中。

沃克在春訓前3場先發雖皆有掉分，但狀態比起去年好上不少，不過今天他在對洋基一戰慘遭痛擊，3.2局投球被打9安，當中有3發全壘打，失掉6分都是自責分，送出1K、2BB，防禦率從賽前的3.86一口氣上漲到6.92。

儘管沃克今天表現不佳，但是費城人上屆入選明星賽的左投蘇亞雷斯（Ranger Suárez），於當地時間星期六投4局60球後出現背部僵硬的狀況，使得沃克仍有望重返球隊先發輪值。費城人主帥湯姆森（Rob Thomson）透露：「這就是為何我們沒有宣布任何關於輪值的事情，像是誰會何時投球以及誰會投開幕戰。」

目前蘇亞雷斯的狀況仍待觀察，而沃克則對自己在先發方面的準備充滿自信，被問到是否從牛棚出發時，他直言：「我沒想過這個。我認為我還有一次先發。我在春訓都是先發。這就是我專注的點。」、「如果要我老實說，去年就是一坨狗屎。那真的是一團糟。我在去年幾乎對一切都感到迷茫。」

談到今天對陣洋基被打爆，沃克直言自己在1好1壞時完全無法取得優勢：「我的狀態沒有很好。我沒有辦法取得球數領先。當落入這個情況，你就必須得把球更往好球帶裡面投。如此一來犯錯的空間就很小。就是一堆我沒能在1好1壞後領先的情況。」

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