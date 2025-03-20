晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

東京賽》道奇主帥盛讚「超級英雄」 大谷翔平家鄉開轟後首曝心聲

2025/03/20 07:50

大谷翔平。（資料照，法新社）大谷翔平。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟東京海外開幕系列賽昨日圓滿落幕，道奇二刀流巨星大谷翔平在家鄉父老面前敲出本季首轟，嗨翻東京巨蛋，幫助道奇6：3擊敗小熊，海外開幕戰2場全勝。對此，總教練羅伯斯（Dave Roberts）盛讚大谷是「超級英雄」。

大谷翔平首戰繳出5支2、包含1支二壘安打的好表現。昨天第2戰前兩打席分別擊出飛球和滾地球出局，第5局從小熊投手皮爾森（Nate Pearson）手中敲出中右外野陽春砲，本季首轟出爐，但球迷疑似把手伸入場內碰到球，經過重播輔助判決確定是全壘打，東京巨蛋歡聲雷動。

大谷翔平狙擊99.1英哩火球開轟，這是他生涯對戰全壘打第2快的球速，他也成為自2004年松井秀喜之後，史上第2位在東京巨蛋海外賽開轟的日本選手。大谷此役合計3打數敲出1支全壘打，進帳1分打點，另有2保送，本季打擊率0.375，OPS為1.375。

大聯盟海外賽完美落幕，大谷翔平在個人IG發文寫道，「謝謝您帶給我的美好回憶。」並PO出他與隊友山本由伸、佐佐木朗希以及小熊日籍球員今永昇太和鈴木誠也的合照。

「我很開心隊友能在場內外都能體驗到日本文化，」大谷翔平受訪時表示，最重要的是，他們贏得了兩場勝利，這對球隊來說意義重大，很高興以這樣的結果返回美國。

大谷翔平在家鄉開轟也獲得道奇總教練羅伯斯的盛讚：「如果這世界上真的有超級英雄的話，我想大谷就是其中之一，總是能在最重要的比賽和最關鍵的時刻挺身而出。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中