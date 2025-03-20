東京賽》道奇主帥盛讚「超級英雄」 大谷翔平家鄉開轟後首曝心聲

大谷翔平。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟東京海外開幕系列賽昨日圓滿落幕，道奇二刀流巨星大谷翔平在家鄉父老面前敲出本季首轟，嗨翻東京巨蛋，幫助道奇6：3擊敗小熊，海外開幕戰2場全勝。對此，總教練羅伯斯（Dave Roberts）盛讚大谷是「超級英雄」。

大谷翔平首戰繳出5支2、包含1支二壘安打的好表現。昨天第2戰前兩打席分別擊出飛球和滾地球出局，第5局從小熊投手皮爾森（Nate Pearson）手中敲出中右外野陽春砲，本季首轟出爐，但球迷疑似把手伸入場內碰到球，經過重播輔助判決確定是全壘打，東京巨蛋歡聲雷動。

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大谷翔平狙擊99.1英哩火球開轟，這是他生涯對戰全壘打第2快的球速，他也成為自2004年松井秀喜之後，史上第2位在東京巨蛋海外賽開轟的日本選手。大谷此役合計3打數敲出1支全壘打，進帳1分打點，另有2保送，本季打擊率0.375，OPS為1.375。

大聯盟海外賽完美落幕，大谷翔平在個人IG發文寫道，「謝謝您帶給我的美好回憶。」並PO出他與隊友山本由伸、佐佐木朗希以及小熊日籍球員今永昇太和鈴木誠也的合照。

「我很開心隊友能在場內外都能體驗到日本文化，」大谷翔平受訪時表示，最重要的是，他們贏得了兩場勝利，這對球隊來說意義重大，很高興以這樣的結果返回美國。

大谷翔平在家鄉開轟也獲得道奇總教練羅伯斯的盛讚：「如果這世界上真的有超級英雄的話，我想大谷就是其中之一，總是能在最重要的比賽和最關鍵的時刻挺身而出。」

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