MLB》大谷翔平光靠代言就賺33億！ 創大聯盟史無前例紀錄

大谷翔平。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕美國網站《Sportico》在近日公布2025預測年薪資最高的前15位大聯盟球星，其中獲得巨額合約的大都會球星索托（Juan Soto），以及靠著天價代言收入的日本巨星大谷翔平，皆被預測能獲取超過1億美元（約新台幣33億）的驚人收入。

報導指出，過去大聯盟從來沒有任何一位球員能在單一球季賺超過1億美元，先前最高紀錄是7200萬美元，但今年有兩位頂尖巨星以截然不同的方式突破9位數大關。索托被預測獲得約1.29億美元，其中有高達95%是來自他的合約，更有一大部分是他破紀錄合約中的7500萬美元簽約金。

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大谷翔平雖然在索托前一年簽下了10年7億美元的合約，但他每年僅拿200萬美元，後續則採取延遲支付，不過在他隨著道奇隊奪冠並拿下生涯第三座MVP後，預計將從代言與商品的販售賺進超過1億美元。在大谷翔平之前，大聯盟球員透過代言獲得的收入最高約為1000萬美元，該紀錄原本由基特（Derek Jeter）與鈴木一朗所保持。

然而，大谷翔平不僅輕鬆超過了原本紀錄，更直接將紀錄翻了10倍之多，歷史上只有3個運動員能獲得超過1億美元的代言費，分別是高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）、網壇傳奇費德爾（Roger Federer），以及勇士神射手柯瑞（Stephen Curry），且這三人都只達成過一年。

根據《Sportico》圖片顯示，大谷翔平是2025年被預測賺進第二多的球星，總值來到1億200萬美元，第一名的索托則為1億2890萬美元，但大谷翔平的代言費高達1億美元，索托僅有700萬美元，在代言費排名第二的是費城人哈波（Bryce Harper），為1000萬美元。

大谷翔平的代言費高達1億美元。（圖片擷取自sportico）

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