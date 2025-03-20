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MLB》投球機制出問題導致球速下滑 「地表最強投」不擔心

2025/03/20 08:25

遊騎兵「地表最強投手」德葛隆。（資料照，法新社）遊騎兵「地表最強投手」德葛隆。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵「地表最強投手」德葛隆（Jacob deGrom）今天在春訓熱身賽2度登板，主投4局失2分，球隊終場以2：3不敵水手，這名兩屆塞揚強投也吞下敗投。德葛隆賽後受訪表示，自己還有很多地方還要繼續努力調整。

德葛隆春訓首秀對戰皇家主投2局無失分，投出3次三振，今天2度登板面對水手，首局就挨轟掉分，被波蘭柯（Jorge Polanco）擊出右外野陽春砲，局下再因高飛犧牲打失掉第2分。德葛隆此役先發4局被敲4安失2分，另有3次三振和2次保送，熱身賽防禦率為3.00。

德葛隆賽後談到自己的投球內容時表示，表現的還算可以，但滑球沒有如預期般地壓低，太多球投得太甜，今天的投球機制出現了問題，肩膀常常開掉，但這些都是可以再調整的。

德葛隆今天的四縫線速球均速為95.5英哩，最快球速達97英哩，此役均速比去年還少了2英哩，德葛隆認為這跟自己的身體狀況有關，原本可以更用力的投球，但今天投球機制出現問題，必須要及時做出調整，雖然想要降低球速求控球，但自己還是沒控好，春訓前還有一次牛棚練投和一場比賽，他會調整好的。

儘管遊騎兵先發輪值出現多傷兵，但總教練波契（Bruce Bochy）仍計畫讓德葛隆擔任輪值後段的先發投手，本季首秀可能會在美國時間30日於主場對戰紅襪，或是31日客場與紅人交手的比賽中先發登板。德葛隆坦言，健康出賽才是最重要的，今天投了57球是個好消息，現在就是要把自己準備好去迎接例行賽。

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