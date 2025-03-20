MLB》近況火燙！台美混血球星卡洛爾連4場敲安 跑回全場唯一1分

卡洛爾維持近期火燙手感，目前已連續4場比賽敲安，今天還跑回全場唯一1分。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力響尾蛇的台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）今天迎戰洛磯先發出賽，依舊保持熱身賽火燙的打擊手感，2打數敲出1支安打並選到1次保送，目前已連續4場比賽敲安，並跑回全場唯一1分，終場幫助球隊以1：0獲勝。

卡洛爾本場擔任指定打擊打第2棒，首打席面對洛磯先發投手伍德佛德（Jake Woodford）吞下三振。來到3局下半兩人出局的情況下，卡洛爾相中內角92.8英里（約149.3公里）的速球敲出右半邊的滾地安打，擊球初速來到95.3英里（約153.4公里），而下一棒的小古利爾（Lourdes Gurriel Jr.）也緊隨其後敲安，讓卡洛爾連跑3個壘包回到本壘得分。

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5局下半，卡洛爾迎來本場第3打席，面對洛磯第3任投手布萊洛克（Bradley Blalock）纏鬥了7顆球選到保送上壘，可惜最後沒能跑回本壘攻下分數，8局下半響尾蛇啟用代打換上Alexander Benua，也宣告卡洛爾今天的任務結束。

卡洛爾近期的表現非常出色，包括今天的安打在內，已經連續4場比賽都有安打進帳，目前累計33個打數就敲出多達13支安打，其中包括4發全壘打與10分打點，整體進攻指數（OPS）高達1.307。

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