東京賽》開季第二場就敬遠大谷翔平！大聯盟記者批：不如直接舉白旗

大谷翔平獲得故意四壞保送後,現場觀眾發出大量噓聲。(資料照)

〔體育中心/綜合報導〕日本球星大谷翔平昨日在大聯盟東京海外賽G2敲出賽季首轟幫助球隊收下開季2連勝,不過他在第四打席獲得故意四壞保送,不僅遭到現場球迷大量的噓聲,就連大聯盟記者克萊爾(Michael Clair)都對此表達強烈不滿。

大谷翔平昨日共3打數敲出1支安打就是全壘打,沒有被三振,獲得2次四壞保送,不過在第4打席他遭到小熊隊敬遠(故意四壞保送),此舉引起現場觀眾噓聲。

克萊爾就在社群軟體上發文連用三次「討厭」直言對故意四壞保送的厭惡,並表示此舉搶奪了東京粉絲少數能看到大谷翔平在東京打擊的機會。「現在只是162場比賽的第二場!如果沒有能夠『現在』對決他的信念,不如直接舉白旗投降吧!」

而專門報導道奇消息的《Dodgers Nation》更直言不諱地說道:「正常來說我理解這件事,但拜託不要搶走東京粉絲們的看球體驗,對決這位男人吧...」、「在東京巨蛋故意四壞保送大谷翔平真的是件很噁心的事情。」《FOX Sports: MLB》也張貼故意四壞大谷翔平的影片,直言在東京巨蛋的粉絲對此感到不滿。

Shohei gets intentionally walked



Fans at the Tokyo Dome are not happy about it pic.twitter.com/wTO9xnGwjW