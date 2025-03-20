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東京賽》開季第二場就敬遠大谷翔平！大聯盟記者批：不如直接舉白旗

2025/03/20 09:26

大谷翔平獲得故意四壞保送後，現場觀眾發出大量噓聲。（資料照）大谷翔平獲得故意四壞保送後，現場觀眾發出大量噓聲。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕日本球星大谷翔平昨日在大聯盟東京海外賽G2敲出賽季首轟幫助球隊收下開季2連勝，不過他在第四打席獲得故意四壞保送，不僅遭到現場球迷大量的噓聲，就連大聯盟記者克萊爾（Michael Clair）都對此表達強烈不滿。

大谷翔平昨日共3打數敲出1支安打就是全壘打，沒有被三振，獲得2次四壞保送，不過在第4打席他遭到小熊隊敬遠（故意四壞保送），此舉引起現場觀眾噓聲。

克萊爾就在社群軟體上發文連用三次「討厭」直言對故意四壞保送的厭惡，並表示此舉搶奪了東京粉絲少數能看到大谷翔平在東京打擊的機會。「現在只是162場比賽的第二場！如果沒有能夠『現在』對決他的信念，不如直接舉白旗投降吧！」

而專門報導道奇消息的《Dodgers Nation》更直言不諱地說道：「正常來說我理解這件事，但拜託不要搶走東京粉絲們的看球體驗，對決這位男人吧...」、「在東京巨蛋故意四壞保送大谷翔平真的是件很噁心的事情。」《FOX Sports: MLB》也張貼故意四壞大谷翔平的影片，直言在東京巨蛋的粉絲對此感到不滿。

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