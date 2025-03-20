東京賽》太狠了！道奇納克後援好投奪首勝 賽後仍遭無情下放小聯盟

道奇27歲右投納克昨日中繼2局飆3K無失分，收下本季首勝。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇昨日在東京海外開幕系列賽2戰以6：3擊敗小熊，27歲右投納克（Landon Knack）中繼2局飆3K無失分，收下本季首勝，但沒想到比賽結束3小時後，人都還在東京，道奇卻宣布將他下放至小聯盟3A，無緣在28日主場開幕戰亮相。

納克昨日在6局下登板，一上來就三振掉凱利（Carson Kelly），雖然被柏提（Jon Berti）擊出中外野安打，但他之後三振掉哈普，並讓鈴木誠也擊出三壘滾地球，柏提在二壘遭到封殺出局。納克第7局投出三上三下，更連續飆出2次三振結束任務。納克此役後援2局投30球，被敲1支安打無失分，另有3次三振，最快球速達95.4英哩（約153.5公里），比賽結束後更收下本季個人首勝。

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沒想到納克後援繳出好投仍被下放，比賽結束3小時之後，道奇宣布將納克、紹爾（Matt Sauer）和奧特曼（James Outman）下放至小聯盟3A。

道奇此舉引發球迷熱議，紛紛感到震驚和失望，「這趟返程應該很漫長」、「太難受了」、「這個世界太殘酷了」、「勝投投手居然被下放」、「投出好表現竟然還是要去3A，這真的太瘋狂了」。

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