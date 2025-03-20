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MLB》首局飆火球K掉「法官」！勇士24歲先發6局送10K封鎖洋基

2025/03/20 10:23

史溫倫巴克今先發迎戰洋基，主投6局送出多達10次三振，收下個人熱身賽首勝。（路透）史溫倫巴克今先發迎戰洋基，主投6局送出多達10次三振，收下個人熱身賽首勝。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕勇士今天與洋基進行熱身賽，陣中24歲先發右投史溫倫巴克（Spencer Schwellenbach）展現強大壓制力，主投6局送出多達10次三振，徹底壓制洋基打線，終場幫助球隊以4：0完封對手。

史溫倫巴克首局就送出3上3下有個好的開始，其中面對「法官」賈吉（Aaron Judge）還飆出本場最快的96.8英里（約155.8公里）送出三振，之後的5個半局也都未讓對手攻佔得點圈，甚至在5局下半面對卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）、維瓦斯（Jorbit Vivas）與休梅克（Braden Shewmake）連續投出3次三振，完全壓制洋基打線。

勇士打擊部分，前5局也拿先發投手卡拉斯科（Carlos Carrasco）沒轍未能攻下分數，不過6局上半洋基主動更換投手克魯茲（Fernando Cruz）後勇士抓住機會，靠著明星三壘手萊利（Austin Riley）相中93.7英里（約150.8公里）速球，轟出右外野全壘打牆形成突破僵局的兩分砲，幫助球隊先馳得點。

另外勇士在7、8兩局，分別靠著威廉斯（Luke Williams）的高飛犧牲打與新秀Patrick Clohisy的陽春砲各攻下1分，並靠著威靈漢（Amos Willingham）與哈里斯（Hayden Harris）兩位牛棚投手的聯手封鎖守住勝利。

史溫倫巴克本場先發6局僅被敲出2支安打，送出10張老K收下熱身賽首勝，洋基部分，被萊利敲出兩分砲的克魯茲則苦吞第2敗。

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