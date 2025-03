MLB》首局飆火球K掉「法官」！勇士24歲先發6局送10K封鎖洋基

史溫倫巴克今先發迎戰洋基,主投6局送出多達10次三振,收下個人熱身賽首勝。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕勇士今天與洋基進行熱身賽,陣中24歲先發右投史溫倫巴克(Spencer Schwellenbach)展現強大壓制力,主投6局送出多達10次三振,徹底壓制洋基打線,終場幫助球隊以4:0完封對手。

史溫倫巴克首局就送出3上3下有個好的開始,其中面對「法官」賈吉(Aaron Judge)還飆出本場最快的96.8英里(約155.8公里)送出三振,之後的5個半局也都未讓對手攻佔得點圈,甚至在5局下半面對卡布雷拉(Oswaldo Cabrera)、維瓦斯(Jorbit Vivas)與休梅克(Braden Shewmake)連續投出3次三振,完全壓制洋基打線。

Spencer Schwellenbach racks up 10 Ks for the @Braves



Think he's ready for the regular season? pic.twitter.com/XI2F6jRgvs