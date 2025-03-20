MLB》只是一個平凡的飛球！ 太空人「阿土伯」又漏接了（影音）

Juan Soto hits a sacrifice fly leading to fielding error, bringing in Brett Baty for another run! pic.twitter.com/JxB2jRiH04 — SNY （@SNYtv） March 19, 2025

〔體育中心/綜合報導〕太空人明星二壘手「阿土伯」艾圖維（Jose Altuve）在本季因應球隊規劃改守左外野，然而他卻不斷於守備時發生低級失誤，引起討論。

太空人與大都會今天在春訓熱身賽交手，在第三局一、三壘有跑者時，索托（Juan Soto）敲出左外野飛球，想不到一個簡單的飛球，艾圖維竟直接在跑到定位後竟未能把球接住形成低級失誤，三壘跑者也順利跑回來得分，紀錄上是一支高飛犧牲打與失誤。

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艾圖維在大聯盟累積1821場出賽，其中1767場守備場次中，有高達1765場都是鎮守二壘，另外2場則是游擊，生涯在大聯盟從未守過外野，甚至連小聯盟他也都沒有站過外野防區，僅在小聯盟守過二壘與三壘。

不過今年春訓太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）曾表示，讓艾圖維防守左外野是新賽季的計畫，目前他在春訓共守10場左外野共63局，16次守備機會就出現3次失誤，守備率僅0.813。

耗費心力在防守上可能也連帶影響艾圖維的打擊狀況，今年春訓10場比賽，艾圖維的打擊率僅1成88，敲出1轟、5分打點，攻擊指數0.614，是生涯在春訓第三低的表現。

艾圖維在春訓10場比賽就發生3次守備失誤。（資料照）

Altuve in left field pic.twitter.com/h21w0h1eab — FOX Sports: MLB （@MLBONFOX） March 19, 2025

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