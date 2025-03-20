網球》艾卡拉茲預約4強對喬科維奇 「我和他的比賽能吸引很多球迷」

艾卡拉茲與喬科維奇。（資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕西班牙名將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在邁阿密大師賽男單首輪將出戰比利時好手高芬（David Goffin），若順利打到4強有機會再次遭遇喬科維奇（Novak Djokovic），他也樂見之後能跟喬帥碰頭，「我和他的比賽總能吸引很多球迷。」

艾卡拉茲與喬科維奇交手紀錄以3勝5負落居下風，他說：「我們這次在邁阿密是同一區，希望我們都能打到4強，但我現在沒時間考慮，因為第二輪開始就有些比賽就很難打，如果你想贏得冠軍，就得擊敗最好的球員，比如喬科維奇。」

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兩人之間的對壘也成為球迷津津樂道的話題，艾卡拉茲不諱言他與喬科維奇的比賽能吸引大批觀眾，「因為每次都很有趣，我也很高興能成為引導人們開始打網球，成為第一次觀看網球比賽的球員之一，擁有一種大家喜歡的風格或網球類型，這一直是我在努力的事。」

艾卡拉茲表示，「我不只是為自己和我的家人、團隊打球，我也為了讓球迷感到開心而打球，我很高興能成為一名以這種方式為網球作出貢獻的球員。」

喬科維奇將對上日裔澳洲球員土方凜輝，他在首輪以7：5、3：6、7：5擊敗塞爾維亞選手梅傑多維奇（Hamad Medjedovic）。

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