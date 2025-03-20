晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》艾卡拉茲預約4強對喬科維奇 「我和他的比賽能吸引很多球迷」

2025/03/20 10:06

艾卡拉茲與喬科維奇。（資料照）艾卡拉茲與喬科維奇。（資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕西班牙名將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在邁阿密大師賽男單首輪將出戰比利時好手高芬（David Goffin），若順利打到4強有機會再次遭遇喬科維奇（Novak Djokovic），他也樂見之後能跟喬帥碰頭，「我和他的比賽總能吸引很多球迷。」

艾卡拉茲與喬科維奇交手紀錄以3勝5負落居下風，他說：「我們這次在邁阿密是同一區，希望我們都能打到4強，但我現在沒時間考慮，因為第二輪開始就有些比賽就很難打，如果你想贏得冠軍，就得擊敗最好的球員，比如喬科維奇。」

兩人之間的對壘也成為球迷津津樂道的話題，艾卡拉茲不諱言他與喬科維奇的比賽能吸引大批觀眾，「因為每次都很有趣，我也很高興能成為引導人們開始打網球，成為第一次觀看網球比賽的球員之一，擁有一種大家喜歡的風格或網球類型，這一直是我在努力的事。」

艾卡拉茲表示，「我不只是為自己和我的家人、團隊打球，我也為了讓球迷感到開心而打球，我很高興能成為一名以這種方式為網球作出貢獻的球員。」

喬科維奇將對上日裔澳洲球員土方凜輝，他在首輪以7：5、3：6、7：5擊敗塞爾維亞選手梅傑多維奇（Hamad Medjedovic）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中