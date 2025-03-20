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中職》高雄國高中生看球賽只要50元 職棒賽事今起開放預約

2025/03/20 10:17

高雄國、高中生看球賽只要50元銅板價，職棒澄清湖台鋼雄鷹主場賽事今（20）日起開放預約。（高雄市運發局提供）高雄國、高中生看球賽只要50元銅板價，職棒澄清湖台鋼雄鷹主場賽事今（20）日起開放預約。（高雄市運發局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕中華職棒全新賽季即將開打，為鼓勵國高中生進場看球，高雄再推出學生50元銅板價看球優惠，只要持一卡通數位學生證事先線上預約成功，就能以銅板價入場，台鋼雄鷹在高雄澄清湖棒球場的賽事，於今（20）日上午10點起開放預約，上半季28場共4200個名額。

高雄市運動發展局長侯尊堯指出，以高雄市澄清湖棒球場為主場的台鋼雄鷹職棒隊，2025賽季期間共開放48場次主場賽事、9544個學生方案優惠名額，同時配合高雄市將於5月底完成全數國小數位學生證的核發時程，學生方案將分為上下半季分兩梯次開放預約。凡持有一卡通數位學生證的高雄市學生即可線上預約，預約成功者就能以銅板價50元進場，輕鬆進入球場觀賞原價為300至400元的職業運動賽事。

高雄市府提供國、高中生進場看球賽只要50元銅板價，鼓勵支持在地球隊。（高雄市運發局提供）高雄市府提供國、高中生進場看球賽只要50元銅板價，鼓勵支持在地球隊。（高雄市運發局提供）

高雄市長陳其邁表示，高雄是台鋼雄鷹、高雄全家海神、高雄鋼鐵人等3個職業球隊的主場城市，運發局特別與職業球隊合作推出50元看球優惠，2025年台鋼雄鷹職棒在澄清湖主場的開幕戰即將於4月4日起的清明連假登場，高市學生方案的上半季賽程今日上午10點起開放預約（https://i-pass.co/6lq94e），共28場、4200個名額，適用對象為高雄市國、高中生。

至於下半季賽程則於6月3日上午10點起開放預約，共20場、5344個名額，配合5月底高雄市國小全部完成數位學生證的核發，適用對象將包含高雄市國小、國中及高中生，藉此鼓勵更多高雄囝仔站出來支持在地球隊！

一卡通數位學生證每張每場次僅可預約1次，最多可預約5場次，每場次預約均需輸入學生證號與身分證後4碼進行驗證，預約成功者將收到電子郵件確認信，屆時前往預約場次並出示一卡通數位學生證記名卡，即可以50元的優惠價現場付款購買球票，預約額滿即截止。

若所使用的一卡通數位學生證為非記名卡，或是未採用數位學生證者，可持該校發行的實體學生證件，於各場次當日至現場購票，數量有限售完為止，各場次將於該賽事3日前截止預約。

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