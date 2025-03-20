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NBA》坎寧安繳本季第9場大三元 最後2.2秒準三分絕殺賞熱火9連敗

2025/03/20 11:08

坎寧安。（美聯社）坎寧安。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕活塞一哥坎寧安（Cade Cunningham）今天對戰熱火，不僅繳出25分、12籃板和11助攻的大三元，更在決勝節最後2.2秒投進三分準絕殺，助隊以116：113險勝，賞給熱火9連敗。

陷入連敗泥沼的熱火，首節在明星中鋒艾德巴約（Bam Adebayo）和赫爾羅（Tyler Herro）聯手飆分下，取得雙位數領先，儘管次節被活塞追近，但靠著艾德巴約上半場最後0.1秒跳投得手，熱火取得60：58的領先，艾德巴約前兩節貢獻20分。

活塞在下半場持續咬住比分，甚至一度超前，但熱火幾乎掌握了大部分時間的領先，坎寧安在最後1分鐘率領活塞展開反攻，56.1秒投進超前3分球，取得113：111領先，赫爾羅之後兩罰俱中扳平戰局，活塞最後一擊交由坎寧安操刀，他在最後2.2秒擺脫了艾德巴約的防守，砍進致勝3分球，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）最後更賞給熱火再見火鍋，活塞終場就以116：113贏球，收下2連勝。

熱火苦吞9連敗，成為自2007-2008賽季以來的最長紀錄，此役也是他們本季第12場在末節一開始處於領先但最終卻輸球的比賽，高居聯盟最多。

坎寧安繳出25分、12籃板、11助攻和2阻攻的全能數據，進帳本季第9場大三元，他也成為史上第4位對戰熱火單季兩度拿下大三元的球員。另外，坎寧安在日前達成生涯200場出賽，他也是史上第3位在生涯前200場出賽，至少攻下4300分、1400助攻和1000籃板的球員，前兩位分別是名人堂球星「大O」羅伯森（Oscar Robertson）和湖人現役球星東契奇（Luka Doncic）。

活塞共有6人得分上雙，畢斯利（Malik Beasley）替補砍進5顆三分球挹注16分，杜倫（Jalen Duren）有15分、11籃板的雙十表現，湯普森（Ausar Thompson）拿下14分、6籃板和2抄截，哈里斯（Tobias Harris）貢獻13分、5籃板和4阻攻。

熱火明星中鋒艾德巴約攻下全隊最高的30分，外帶9籃板和8助攻，赫爾羅進帳29分，韋爾（Kel'el Ware）得到14分、12籃板和3阻攻。

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