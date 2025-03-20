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JHVL》國中排球聯賽甲組決賽明屏東登場 縣長致贈加菜金

2025/03/20 10:29

屏東縣長周春米為新園國中男、女排加油打氣。（記者羅欣貞攝）屏東縣長周春米為新園國中男、女排加油打氣。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕113學年度國民中學排球聯賽（JHVL）甲組決賽將於明天（21日）在屏東縣立體育館揭幕，男、女各6隊將展開為期3天的賽事，緊張刺激，精彩可期；屏東縣立新園國中男、女排均在初賽及複賽中脫穎而出晉級決賽，屏東縣長周春米今天（20日）特別為加緊練習的隊員們加油打氣，並致贈加菜金。

為了鼓勵選手們在決賽中全力以赴，屏東縣長周春米在今日（20日）決賽前一天上午9時，親赴屏東縣立體育館關心選手備戰狀況並頒發加菜金，為新園國中男、女子排球隊隊員們加油打氣，並勉勵他們在賽場上發揮實力，為家鄉爭光。

周春米表示，這次屏縣新園國中排球隊能夠晉級決賽，是全體教練與選手辛勤訓練的成果，也是屏縣體育發展的重要里程碑。縣府特別致贈加菜金，不僅是對選手們努力的肯定，更希望他們在決賽中保持最佳狀態，展現平日訓練的成果，為自己、學校及家鄉寫下光輝的一頁。

周春米也強調，體育運動是培養學生團隊合作與毅力的重要途徑，縣府未來將持續推動各項體育政策，支持學校發展特色運動項目，讓更多優秀選手有機會站上全國舞台，發光發熱。

新園國中女子排球隊一向是國內的頂級勁旅，近年來幾乎未曾缺席國中排球聯賽的決賽圈，本屆決賽再度移師到屏東縣立體育館舉辦，對於新園女排也有重大的意義；自從108學年度排球聯賽封后，新園女排總與冠軍獎盃失之交臂，因此對於本次賽事，新園女排更可說是志在必得。

屏東縣體育發展中心表示，新園國中男排隊今年也以黑馬之姿一路闖進決賽，是否能取得「雙贏」寫下新園國中排球歷史新頁令人期待，相信在主場優勢以及現場民眾的齊聲吶喊下，新園國中的選手們必能再次創造歷史佳績。

國中排球聯賽為國內中學校際間的運動聯賽，共分為甲級與乙級兩大級別，各級分別有男生組及女生組，是國民中學排球最高層級的賽事。本屆甲級賽事參賽學校在歷經初賽及複賽的激烈競爭後，男生組及女生組各產生6支隊伍晉級決賽，21日至23日在屏東縣立體育館一爭高下，勢必將吸引排球愛好者與各地球迷前來觀戰。屏東縣政府歡迎縣民前往觀賽為屏東子弟們加油。

屏東縣長周春米致贈新園國中女排加菜金。（記者羅欣貞攝）屏東縣長周春米致贈新園國中女排加菜金。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長周春米致贈新園國中男排加菜金。（記者羅欣貞攝）屏東縣長周春米致贈新園國中男排加菜金。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長周春米和選手們一起隊呼振奮士氣。（記者羅欣貞攝）屏東縣長周春米和選手們一起隊呼振奮士氣。（記者羅欣貞攝）

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