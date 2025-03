NBA》領先16分差點被翻盤！溜馬關鍵抄截+逆轉三分球擊敗獨行俠

溜馬本場靠著西亞卡姆(左)的抄截與內姆哈德(右)的關鍵三分逆轉奪勝。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕今天在主場迎戰獨行俠的溜馬,本場一度領先16分但卻在第3節遭到逆轉,不過團隊在比賽末節展現韌性,靠著西亞卡姆(Pascal Siakam)的關鍵抄截以及內姆哈德(Andrew Nembhard)的外線致勝三分球再度要回領先,終場仍以135:131收下最後的勝利收下2連勝,獨行俠則苦吞4連敗,近10場比賽僅有1勝進帳。

溜馬在比賽一開始即發動攻勢,靠著西亞卡姆與內姆哈德的合作下,單節灌進33分,團隊手感也延續到次節,一度將領先分差擴大至16分,上半場結束以68:57領先。

請繼續往下閱讀...

易籃後,溜馬進攻火力迅速冷卻,讓獨行俠抓住機會發起反攻,汀維迪(Spencer Dinwiddie)、馬歇爾(Naji Marshall)與瓊斯(Kai Jones)攜手砍分,反倒以91:90逆轉進入決勝節。

第4節獨行俠在華盛頓(P.J. Washington)、馬歇爾以及哈迪(Jaden Hardy)的帶領下,仍持續有分數進帳,不過溜馬也有馬瑟倫(Bennedict Mathurin)持續搶分,不讓對手把比分拉開,而在最後的1分鐘,溜馬靠著罰球追近分差,並在時間剩下23秒時,西亞卡姆一把將克里斯蒂(Max Christie)的球搶走,並持續傳球給到內姆哈德,而他也不負眾望投出三分外線命中逆轉比數,成為球隊致勝的關鍵,讓溜馬最終仍在主場收下勝利。

西亞卡姆本場命中率接近7成,砍下全場最高的29分,馬瑟倫緊隨其後攻下23分,在末節投近關鍵三分球的內姆哈德也有22分進帳;獨行俠部分,華盛頓領先全隊灌進26分,哈迪化身板凳暴徒攻進24分,馬歇爾也有20分入袋。

溜馬目前戰績39勝29敗排名東部第4,仍保有季後賽首輪資格,不過近況不佳且傷兵眾多的獨行俠,目前以33勝37敗暫居西部第10,僅領先第11名的太陽半場勝差,附加賽資格岌岌可危。

Pascal Siakam with the steal & Andrew Nembhard gives us the lead with 14 seconds remaining https://t.co/QoJOPlklFg pic.twitter.com/JREKTJvw4f