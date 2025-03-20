NBA》領先16分差點被翻盤！溜馬關鍵抄截+逆轉三分球擊敗獨行俠

溜馬本場靠著西亞卡姆（左）的抄截與內姆哈德（右）的關鍵三分逆轉奪勝。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕今天在主場迎戰獨行俠的溜馬，本場一度領先16分但卻在第3節遭到逆轉，不過團隊在比賽末節展現韌性，靠著西亞卡姆（Pascal Siakam）的關鍵抄截以及內姆哈德（Andrew Nembhard）的外線致勝三分球再度要回領先，終場仍以135：131收下最後的勝利收下2連勝，獨行俠則苦吞4連敗，近10場比賽僅有1勝進帳。

溜馬在比賽一開始即發動攻勢，靠著西亞卡姆與內姆哈德的合作下，單節灌進33分，團隊手感也延續到次節，一度將領先分差擴大至16分，上半場結束以68：57領先。

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易籃後，溜馬進攻火力迅速冷卻，讓獨行俠抓住機會發起反攻，汀維迪（Spencer Dinwiddie）、馬歇爾（Naji Marshall）與瓊斯（Kai Jones）攜手砍分，反倒以91：90逆轉進入決勝節。

第4節獨行俠在華盛頓（P.J. Washington）、馬歇爾以及哈迪（Jaden Hardy）的帶領下，仍持續有分數進帳，不過溜馬也有馬瑟倫（Bennedict Mathurin）持續搶分，不讓對手把比分拉開，而在最後的1分鐘，溜馬靠著罰球追近分差，並在時間剩下23秒時，西亞卡姆一把將克里斯蒂（Max Christie）的球搶走，並持續傳球給到內姆哈德，而他也不負眾望投出三分外線命中逆轉比數，成為球隊致勝的關鍵，讓溜馬最終仍在主場收下勝利。

西亞卡姆本場命中率接近7成，砍下全場最高的29分，馬瑟倫緊隨其後攻下23分，在末節投近關鍵三分球的內姆哈德也有22分進帳；獨行俠部分，華盛頓領先全隊灌進26分，哈迪化身板凳暴徒攻進24分，馬歇爾也有20分入袋。

溜馬目前戰績39勝29敗排名東部第4，仍保有季後賽首輪資格，不過近況不佳且傷兵眾多的獨行俠，目前以33勝37敗暫居西部第10，僅領先第11名的太陽半場勝差，附加賽資格岌岌可危。

Pascal Siakam with the steal & Andrew Nembhard gives us the lead with 14 seconds remaining https://t.co/QoJOPlklFg pic.twitter.com/JREKTJvw4f — Indiana Pacers （@Pacers） March 20, 2025

華盛頓攻下全隊最高26分。（法新社）

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