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NBA》灰狼意外不敵坦隊鵜鶘 關鍵卡位戰落後勇士1場勝差

2025/03/20 11:12

灰狼不敵鵜鶘。（美聯社）灰狼不敵鵜鶘。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕鵜鶘今天在「怪物狀元」威廉森（Zion Williamson）29分與麥卡倫（CJ McCollum）18分帶領下，以119：115於客場擊敗灰狼，輸球的灰狼在苦吞2連敗後，目前落後給西部第6名的勇士達1場勝差。

鵜鶘在今年球季已經確定被淘汰，在拿下本場勝利後也只以19勝51敗排名西部倒數第二，且近期他們的主戰大前鋒，場均21.2分的墨菲（Trey Murphy III）確定本季報銷，讓鵜鶘在「坦克之路」上持續增添競爭力。目前鵜鶘在聯盟排名倒數第五，只要能挺進倒數前三，就能獲得最高的狀元機率（14%）。

反觀正在爭取西部前6種子遠離附加賽的灰狼，在豪取8連勝後先輸給主將不在的溜馬，再於今天輸給坦隊鵜鶘苦吞2連敗，目前40勝31敗落後給第6名的勇士1場勝差，且同樣也在卡位的快艇，目前也跟灰狼一樣落後1場勝差，還因為勝率更高，所以排名在西部第7名，灰狼則是西部第8名。

本場比賽灰狼愛德華茲（Anthony Edwards）拿下全場最高的29分6籃板4助攻，但19投5中，命中率僅26.3%。

威廉森29分8助攻率隊取勝。（美聯社）威廉森29分8助攻率隊取勝。（美聯社）

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