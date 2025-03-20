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網球》好不容易！基里歐斯在邁阿密拿下等了895天的勝利

2025/03/20 11:03

基里歐斯。（路透）基里歐斯。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕等了895天，澳洲好手基里歐斯（Nick Kyrgios）在邁阿密大師賽男單首輪品嚐到久違的勝利，他賽後也感動地說：「還能贏球，感受到自己屬於巡迴賽，這真的很特別。」

基里歐斯前一次贏球已是2022年10月的東京男網賽，如今，他在相隔2年半後於邁阿密大師賽以3：6、6：3、6：4逆轉美國選手麥克當諾（Mackenzie McDonald），結束8連敗低潮，挺進64強。

其實基里歐斯曾是被寄與厚望的男單好手，他的世界排名曾來到13名，在溫網拿過亞軍，有7座巡迴賽冠軍在手，但之後歷經長時間的傷病和復出挑戰，現在世界排名跌到892名。

這次在邁阿密的一勝對他意義重大，基里歐斯說：「我不會說謊，我在場上真的快哭了，我想到我過去那兩年，老實說，真的很殘忍，我手打上石膏長達12週，我甚至不能動我的手腕，幫我動刀的人還曾跟我說過我不能再打球，也聽了很多外面的言論，關於我是否能再回到以前的身手繼續贏球，但打球是一件事，贏球和在場上執行力又是另一件事。」

基里歐斯下一輪將對上俄羅斯22種子卡恰諾夫（Karen Khachanov），兩人過去曾3度交手，基里歐斯在2020年澳網的五盤大戰勝出，但卡恰諾夫在2022年美網回報一箭之仇。

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