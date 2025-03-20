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東京賽》馬恩西五國敲安成史上第4人 史密斯締隊史124年壯舉

2025/03/20 11:53

馬恩西。（資料照，美聯社）馬恩西。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟東京海外開幕系列賽昨日完美落幕，道奇2戰全勝而歸。當家重砲馬恩西（Max Muncy）和明星捕手史密斯（Will Smith）在昨日第2戰都寫下罕見紀錄。

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，馬恩西過往曾在美國、加拿大、墨西哥與南韓都有敲安的紀錄，昨日他在2局上敲出右外野二壘安打，兩戰合計7支1，打擊率為0.143，他成為自教士明星球員柏格茲（Xander Bogaerts）、洋基MVP重砲高德史密特（Paul Goldschmidt）與前大都會球員阿佛索（Edgardo Alfonzo）後，第4位能在5個國家或領土擊出安打的大聯盟選手。

史密斯兩戰合計4打數敲出2支安打，包括1支二壘安打，另有1分打點和5次四壞球保送，打擊三圍.500/.778/.750，OPS為1.528。根據資料顯示，史密斯在開季前2戰累積5保送，追平隊史自1901年以來的紀錄，成為道奇繼1960年吉利安（Jim Gilliam）和2023年瓦加斯（Miguel Vargas）之後，第3位達成此壯舉的球員。

史密斯。（資料照，美聯社）史密斯。（資料照，美聯社）

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