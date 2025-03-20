MLB》阿隆索熱身賽首轟出爐！大都會12支安打串聯擊敗太空人

「北極熊」阿隆索。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日熱身賽面對太空人的大都會，包括「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）敲出熱身賽首轟在內，全場打線敲出12支安打，終場以8：2擊敗太空人。

大都會在3局上半開啟攻勢，首先在二、三壘有人時，藉著布蘭柯（Ronel Blanco）的暴投先馳得點，再由索托（Juan Soto）敲出左半邊的飛球造成艾圖維（Jose Altuve）接球失誤，紀錄上形成一支高飛犧牲打攻下第2分，4、5兩局則分別靠著貝堤（Brett Baty）的三壘安打與尼莫（Brandon Nimmo）的二壘安打，將比數拉開到4：0。

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比賽來到6局上半，大都會在泰勒（Tyrone Taylor）的長打以及索托的保送之下攻佔一、二壘，此時太空人換上第4任投手卡斯楚（Miguel Castro）面對阿隆索，而他也毫不囉嗦，第2顆球就轟出中左外野大牆外，個人熱身賽的第1發全壘打終於出爐。

8局上半文托斯（Mark Vientos）又再補上一刀，敲出中外野方向的平飛安打帶有1分打點，即便下個半局太空人總算靠著史密斯（Cam Smith）的2分砲打破鴨蛋也於事無補，最終由大都會靠著火力的串聯收下比賽的勝利。

投手部分，大都會先發投手皮特森（David Peterson）主投5局，雖被擊出2支安打及投出3次保送，但同時也飆出4次三振無失分，收下熱身賽第2勝；太空人部分，先發投手布蘭柯僅投3.2局就失掉3分，承擔敗投。

The first #SpringTraining homer for the Polar Bear pic.twitter.com/Tb3py7c0oC — MLB （@MLB） March 20, 2025

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