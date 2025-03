MLB》阿隆索熱身賽首轟出爐！大都會12支安打串聯擊敗太空人

「北極熊」阿隆索。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕今日熱身賽面對太空人的大都會,包括「北極熊」阿隆索(Pete Alonso)敲出熱身賽首轟在內,全場打線敲出12支安打,終場以8:2擊敗太空人。

大都會在3局上半開啟攻勢,首先在二、三壘有人時,藉著布蘭柯(Ronel Blanco)的暴投先馳得點,再由索托(Juan Soto)敲出左半邊的飛球造成艾圖維(Jose Altuve)接球失誤,紀錄上形成一支高飛犧牲打攻下第2分,4、5兩局則分別靠著貝堤(Brett Baty)的三壘安打與尼莫(Brandon Nimmo)的二壘安打,將比數拉開到4:0。

比賽來到6局上半,大都會在泰勒(Tyrone Taylor)的長打以及索托的保送之下攻佔一、二壘,此時太空人換上第4任投手卡斯楚(Miguel Castro)面對阿隆索,而他也毫不囉嗦,第2顆球就轟出中左外野大牆外,個人熱身賽的第1發全壘打終於出爐。

8局上半文托斯(Mark Vientos)又再補上一刀,敲出中外野方向的平飛安打帶有1分打點,即便下個半局太空人總算靠著史密斯(Cam Smith)的2分砲打破鴨蛋也於事無補,最終由大都會靠著火力的串聯收下比賽的勝利。

投手部分,大都會先發投手皮特森(David Peterson)主投5局,雖被擊出2支安打及投出3次保送,但同時也飆出4次三振無失分,收下熱身賽第2勝;太空人部分,先發投手布蘭柯僅投3.2局就失掉3分,承擔敗投。

The first #SpringTraining homer for the Polar Bear pic.twitter.com/Tb3py7c0oC