羽球》打法獨樹一格獲高度評價 李佳豪的靈感來自戴資穎

李家豪和戴資穎。（資料照，本報合成圖）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕25歲台灣男單好手李佳豪日前在超級1000系列全英公開賽男單決賽，和中國球王石宇奇激戰兩局後以17：21、19：21落敗，收穫亞軍，締造生涯最佳成績，李佳豪的驚人蛻變，也獲得石宇奇高度評價，外界也對他的獨特打法引發熱議，李佳豪接受《BWF》官網專訪時透露，自己從「戴博士」戴資穎身上汲取許多靈感。

《BWF》官網撰文指出，李佳豪在全英賽展現絕妙的假動作、靈活的擊球和驚人的速度，讓中國球王石宇奇陷入苦戰，雖然最終無緣奪冠，但石宇奇賽後給予李佳豪極高的評價：「他值得這場比賽的勝利。」

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內文也介紹了李佳豪來自於羽球世家，父親李謀周曾是土地銀行羽球隊總教練，球員生涯也拿過15次全國男單冠軍，母親陳曉莉也多次拿過全國冠軍，姊姊李佳馨更是代表台灣參加去年巴黎奧運羽球混雙的國手。

李佳豪說道：「我們家是羽球世家，所以很多人都覺得我一定會打得很好，從小就感受到這樣的壓力，自己會盡量不讓外界的聲音來影響我，家人總是他最強的後盾。」

李佳豪在今年全英賽克服心魔，上演驚人的黑馬之旅，一路爆冷擊敗香港李卓耀、日本好手田中湧士、西本拳太，4強戰逆轉法國好手拉尼耶，讓他成為繼台灣一哥周天成後，台灣第2位挺進全英決賽的男單選手。

拉尼耶日前受訪曾盛讚李佳豪的打法很獨特，難以破解。對此，李佳豪表示，自己並沒有特定的學習對象，是從很多球員身上汲取靈感，並特別點名戴資穎，雖然沒有和她一起訓練過，但他們都在同一個場地練習，所以有機會能夠看到她的訓練，自然而然就學到了一些東西。

李佳豪在本週超級300系列的瑞士羽球公開賽，原本有機會在首輪再度強碰石宇奇，但球王臨時退賽，對手變成世界排名第5的泰國好手昆拉武特，兩人首度在國際賽交手，李佳豪以15：21、16：21敗下陣來，無緣晉級下一輪。

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