TPBL》會用中文說「你好、謝謝、叉子」 戰神宣布網羅前鋒席樂

戰神宣布席樂加盟。（戰神提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕台北台新戰神再網羅新洋將，今宣布28歲美籍海地裔前鋒席樂（Jeantal Cylla）加盟。

身高201公分的席樂2021年開始職業生涯，曾征戰北馬其頓、阿根廷、蒙古與中國等各國聯賽，去年代表澳門黑熊參與東亞超級籃球聯賽（EASL），有單場砍下32分的精采演出。

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席樂自小便是「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）的忠實球迷，因此選擇披上與偶像相同的7號球衣，在場上也展現類似球風，擁有不錯的外線投射能力，也擅長用切入撕裂對手防線，更能勝任多個防守位置，可望幫助球隊攻防兩端全面升級。

席樂本季於蒙古聯賽出賽期間，場均貢獻25.9分、5籃板、1.4阻攻、1.2抄截，展現出優異的攻守能力。也曾在EASL來台出戰新北國王時，三分球9投5中轟下全場最高32分，率隊拿下勝利，表現也令台灣球迷印象深刻。他認為，「上場就是全力以赴，於攻守兩端給予球隊最大幫助。」也期盼能一場比一場更好，用穩定的表現幫助戰神衝擊總冠軍。

首次加盟台灣職籃的席樂，對新環境充滿期待，回憶起先前短暫來台的經驗時提到：「台灣的天氣很好，球迷也很熱情。」而過去亞洲經歷也讓他對中文並不陌生，簡單的日常用語能說著「你好、謝謝、叉子」，他也計畫學習更多中文，能更好地融入球隊與球迷的互動，「希望能多多體驗在地的文化與美食。」

TPBL因應例行賽賽程調整，將球員註冊截止日順延至4月3日，戰神陣中目前的洋將包括米勒、艾力克、莫爾曼以及麥卡倫，如今再網羅席樂，屆時洋將陣容將如何調整備受關注。

戰神目前以11勝13敗暫居TPBL聯盟第5名，落後第4名的中信特攻1場勝差。總經理林祐廷指出，會網羅席樂是相中他的進攻能力，能在比賽陷入僵局時，用多元的得分手段幫助球隊。相信他的加入能帶來更多競爭優勢。

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