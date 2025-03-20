晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》「米飯哥」成洋基春訓全壘打王！ MVP新隊友絕讚：超猛

2025/03/20 13:08

萊斯今天敲出春訓第五轟。（路透）萊斯今天敲出春訓第五轟。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基去年上大聯盟的菜鳥「米飯哥」萊斯（Ben Rice），今年在春訓手感絕好調，今天對費城人敲出第5發全壘打，就連MVP新同學貝林傑（Cody Bellinger）都對他的表現讚不絕口。

萊斯本場比賽面對沃克（Taijuan Walker）敲出擊球初速高達110.3英哩的暴力轟，春訓第5轟到手，目前萊斯在春訓期間共出賽15場，敲出5轟、9分打點，被三振14次，選到6次四壞保送，打擊率2成83，攻擊指數0.974，是洋基春訓的全壘打王。

今天也有開轟的貝林傑賽後受訪時談到萊斯的全壘打大讚：「看起來他似乎控制了每一個打席，而且把球打得超級無敵強。今天那球真的打得很猛。」、「看他打球很有趣，而且看起來他真的很清楚知道自己該做些什麼，該達成什麼事情。」

在休賽季從小熊轉戰洋基的貝林傑春訓手感同樣火燙，目前他40打數敲出19支安打，打擊率4成75，攻擊指數高達1.348，也有3轟進帳，談到自己的好表現時，貝林傑表示：「我喜歡我現在的狀態。會每天根據感覺進行調整，我現在對自己的穩定性感到很滿意。繼續保持。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中