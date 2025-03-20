MLB》「米飯哥」成洋基春訓全壘打王！ MVP新隊友絕讚：超猛

萊斯今天敲出春訓第五轟。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基去年上大聯盟的菜鳥「米飯哥」萊斯（Ben Rice），今年在春訓手感絕好調，今天對費城人敲出第5發全壘打，就連MVP新同學貝林傑（Cody Bellinger）都對他的表現讚不絕口。

萊斯本場比賽面對沃克（Taijuan Walker）敲出擊球初速高達110.3英哩的暴力轟，春訓第5轟到手，目前萊斯在春訓期間共出賽15場，敲出5轟、9分打點，被三振14次，選到6次四壞保送，打擊率2成83，攻擊指數0.974，是洋基春訓的全壘打王。

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今天也有開轟的貝林傑賽後受訪時談到萊斯的全壘打大讚：「看起來他似乎控制了每一個打席，而且把球打得超級無敵強。今天那球真的打得很猛。」、「看他打球很有趣，而且看起來他真的很清楚知道自己該做些什麼，該達成什麼事情。」

在休賽季從小熊轉戰洋基的貝林傑春訓手感同樣火燙，目前他40打數敲出19支安打，打擊率4成75，攻擊指數高達1.348，也有3轟進帳，談到自己的好表現時，貝林傑表示：「我喜歡我現在的狀態。會每天根據感覺進行調整，我現在對自己的穩定性感到很滿意。繼續保持。」

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