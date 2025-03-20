NBA》東契奇首節就轟21分！湖人輕取金塊登上西部第3名

東契奇。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕湖人今在主場迎戰主力不在的金塊，由東契奇（Luka Doncic）轟下31分領軍，以120：108拿下勝利，除收下3連勝，賽後也取代金塊，攀上西部第3。

在金塊兩大主力約基奇（Nikola Jokic）、J.穆雷（Jamal Murray）連兩天缺陣下，湖人首節就狂轟猛炸，東契奇手感火燙11投7中轟進 21分，率隊打出46：29的攻勢，次節更一度將差距拉開至28分，金塊在上半場尾聲回神，第二節結束前追到59：73。

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湖人易籃後持續多點開花，金塊的火力則僅集中在戈登（Aaron Gordon）身上，帶著28分後領先進入決勝節，由於分差過大，末節倒數3分58秒布朗尼（Bronny James）也在歡呼聲中登場，不過此役沒有出手機會。

東契奇上場32分鐘拿下31分、9籃板、7助攻，里維斯（Austin Reaves）挹注22分、8助攻，芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）收下14分，柯奈特（Dalton Knecht）與文森（Gabe Vincent）各有12分進帳。

金塊方面，戈登（Aaron Gordon）繳全隊最高26分、另有11籃板，華森（Peyton Watson）、小波特（Michael Porter Jr.）、魏斯布魯克（Russell Westbrook）都繳12分。

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