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5月世壯運選手藏亮點...2位百歲人瑞還有這些藝人

2025/03/20 13:12

台北市政府由市長蔣萬安率首長組成壘球隊，參加世壯運比賽，近期陸續安排練習，圖為副市長林奕華。（台北市政府提供）台北市政府由市長蔣萬安率首長組成壘球隊，參加世壯運比賽，近期陸續安排練習，圖為副市長林奕華。（台北市政府提供）

〔記者何玉華／台北報導〕由台北市政府、新北市政府共同舉辦的2025世界壯年運動會將於5月17至30日登場，台北市長蔣萬安關心行銷情況，本週又在市政會議強調「關鍵是城市行銷」，要將重點放在雙北市民，屆時將有7000多名熱愛運動的外國人來到雙北，街上遇到的外國阿伯、老奶奶可能是馬拉松好手或是游泳冠軍，市民展現出的友善、熱情，就是最好的宣傳。世壯運發言人郭音蘭補充說，整場賽事逾90歲的選手有15人，國外佔7人，還有包括藝人蕭煌奇、玖壹壹也都有報名。

執委會統計，世壯運共有2萬5744人報名，郭音蘭表示，整場賽事總共有15名超過90歲的選手，國外佔了7人；此外，還有多名亮點選手，包括金曲歌王蕭煌奇報名柔道項目、知名團體玖壹壹報名室外拔河、東京奧運空手道銅牌文姿云的啟蒙教練趙志才報名空手道，「台灣飛人」陳信安、藝人王陽明報名籃球。

台北市政府由市長蔣萬安率首長組成壘球隊，參加世壯運比賽。（台北市政府提供）台北市政府由市長蔣萬安率首長組成壘球隊，參加世壯運比賽。（台北市政府提供）

蔣萬安在市政會議中指出，2009年高雄世運會選手近5000人，2017年台北舉辦的世大運約1萬2000人，從參賽總人數來看，世壯運是台灣有史以來最多人參加的國際型運動賽會，雖然也是競技型的比賽，但各項比賽沒有年齡上限的限制，國內有8名90歲以上的長者報名，更像是全民運動以及競技型賽事結合的一種歡樂型競賽。

蔣萬安反問說，國外選手若只是想要比賽，在他們原本的社區就可以，為什麼願意花錢、花時間坐飛機到台灣參與世壯運？因此一定要訴求雙北城市的吸引力，讓他們知道這是一個友善、有美食、有山、有水，有文化景點的美麗城市，「關鍵是城市行銷」。

他要求執委會將行銷重點放在雙北市民，讓最多數的市民知道5月份世壯運將有7000多名熱愛運動的外國人來到台灣；在街上看到的外國阿伯或是老奶奶，很可能就是一個跑馬拉松的好手，或曾經拿過金牌的游泳冠軍，市民展現友善、熱情、好客，就是一個宣傳的重點。

蔣萬安也提及加強亮點選手宣傳，包括高齡103歲的台中市民林友茂，還有紐西蘭99歲的選手，最高齡的則是105歲的泰國選手，這都是世壯運最好的代言人，傳遞全民運動的意義。

台北市政府由市長蔣萬安率首長組成壘球隊，參加世壯運比賽，近期已陸續安排練習。（台北市政府提供）台北市政府由市長蔣萬安率首長組成壘球隊，參加世壯運比賽，近期已陸續安排練習。（台北市政府提供）

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