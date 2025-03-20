中職》「我打不贏張正偉」 張志豪透露轉型重砲契機

張正偉（右）與張志豪（左）。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟37歲重砲手張志豪生涯累積179轟，距離隊史第1次的200轟紀錄只差21發，職業生涯初期，張志豪並非大砲，但看見前隊友張正偉的安打功力，自嘆打不贏人家，促成轉型重砲的契機之一。

張志豪和張正偉同時在2010年於一軍初亮相，常扮演打線前2棒的雙箭頭，不同於「花花」職業生涯都是安打型選手，張志豪從2014年展現長打實力，連續7季雙位數全壘打、連4季單季至少20轟，「長打的魅力」讓他始終在打線中佔有一席之地。

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張志豪坦言，如果初期打得很好，或許就不會改變，但就是看見差距滿大的，「有『花花』這樣子打，我打不贏人家，必須轉變另一種想法。而我也知道自己有力量，想要突破。」

近年日職從安打型轉成重砲的著名案例是軟銀的近藤健介，他曾說過，改變契機是在2021年東京奧運效力國家隊，「看見其他球隊年輕選手的打擊練習，頓時覺得自己很渺小，繼續這樣打下去，可能會越來越不被球隊需要，生涯就完了。」

張志豪認為，這就是一個選手想要去挑戰自己，對他來說，當初確實也能維持現況就好，「但打職業不就是要拚嗎？勇敢去做，不拚不知道啊，拚不到，大不了就回到當初的型態而已。」

有了運科的加持，長打不再是高大選手的專利，身材不起眼的打者也有機會轉型，但張志豪也說，不是每一個人都可以用同一套，必須找適合自己的方式，「沒有達到一定的身體強度，會比較容易受傷，先把這塊和伸展做足，再來接觸這些東西會比較快吸收。」

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