MLB》道奇打完東京賽後凌晨搭機火速返美 大谷班機約8千人追蹤

大谷翔平。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇昨晚結束東京海外賽後，立即搭機返國美國，道奇隊如今在當地時間19日晚間7點29分抵達洛杉磯。根據日媒《Full-Count》報導，據航班追蹤網站「FlightAware」數據顯示，最多有8000人追蹤班機動向。

道奇與小熊昨晚結束東京海外賽，日本巨星大谷翔平、日籍右投山本由伸、以及日籍新星佐佐木朗希等人，一同隨道奇隊到東京羽田機場搭機，道奇隊班機從日本時間今天凌晨2點42分起飛，這架班機飛行時間約9小時後，在美國當地時間19日晚間7分29分抵達洛杉磯。

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道奇隊班機抵達洛杉磯前1小時，就有約3200人追蹤班機動向，隨著班機即將降落，關注人數逐漸增加，最多約8000人追蹤道奇隊班機，一度成為當下全球關注最高的航班。

山本由伸也在社群媒體IG的限時動態PO出洛城上空的夜景，並寫道已從東京抵達洛杉磯。

曾待過大聯盟運動家、巨人隊的阪神虎名投藪惠壹，他在20日的日本媒體MBS節目中表示，比賽進入後ˇ半段的時候，球隊工作人員就會開始打包行李，選手只要淋浴後，迅速換裝就可以。

衛冕軍道奇在海外賽收下2連勝後，將在當地時間23日回到主場，與天使隊進行3場熱身賽後，並在當地時間27日（台灣時間28）的主場例行賽開幕戰迎戰老虎隊。

道奇返回洛杉磯影片請點此

— AIRLINE VIDEOS （@airlinevideos） March 20, 2025

道奇隊。（美聯社）

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