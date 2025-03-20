晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》道奇打完東京賽後凌晨搭機火速返美 大谷班機約8千人追蹤

2025/03/20 16:06

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇昨晚結束東京海外賽後，立即搭機返國美國，道奇隊如今在當地時間19日晚間7點29分抵達洛杉磯。根據日媒《Full-Count》報導，據航班追蹤網站「FlightAware」數據顯示，最多有8000人追蹤班機動向。

道奇與小熊昨晚結束東京海外賽，日本巨星大谷翔平、日籍右投山本由伸、以及日籍新星佐佐木朗希等人，一同隨道奇隊到東京羽田機場搭機，道奇隊班機從日本時間今天凌晨2點42分起飛，這架班機飛行時間約9小時後，在美國當地時間19日晚間7分29分抵達洛杉磯。

道奇隊班機抵達洛杉磯前1小時，就有約3200人追蹤班機動向，隨著班機即將降落，關注人數逐漸增加，最多約8000人追蹤道奇隊班機，一度成為當下全球關注最高的航班。

山本由伸也在社群媒體IG的限時動態PO出洛城上空的夜景，並寫道已從東京抵達洛杉磯。

曾待過大聯盟運動家、巨人隊的阪神虎名投藪惠壹，他在20日的日本媒體MBS節目中表示，比賽進入後ˇ半段的時候，球隊工作人員就會開始打包行李，選手只要淋浴後，迅速換裝就可以。

衛冕軍道奇在海外賽收下2連勝後，將在當地時間23日回到主場，與天使隊進行3場熱身賽後，並在當地時間27日（台灣時間28）的主場例行賽開幕戰迎戰老虎隊。

道奇返回洛杉磯影片請點此

道奇隊。（美聯社）道奇隊。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中