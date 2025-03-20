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撞球》「港都魔獸」吳坤霖取得世運會資格 發文找教練拚佳績

2025/03/20 16:08

「港都魔獸」吳坤霖。（記者吳孟儒攝）「港都魔獸」吳坤霖。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕世界排名第3的「港都魔獸」吳坤霖日前確定遞補取得2025年成都世界運動會門票，他笑說，算是有點意外，收到通知後也立即發文尋覓教練，希望取得好成績。

世運會男子撞球項目資格，每個國家有1人可參賽，撞球協會指出，「火雲邪神」張榮麟已靠著亞錦賽金牌取得參賽權，而吳坤霖則以世界排名遞補，在前天收到正式參賽門票。

吳坤霖今天出席「台塑燃星計劃暨台塑未來之星」記者會時表示，收到通知時有點意外，但也很開心，接下來參賽行程會跟著調整，而最重要的是找教練備戰，畢竟這場是很重要的比賽，而且是第一次參賽，有很多東西都不懂。

來自高雄的吳坤霖，在2009年就以觀眾身份到場觀看在自己家鄉舉辦的世運會，他說：「那時才14、15歲，就是特別到場看楊清順比賽，而他也是每個人的偶像，這次比賽也算是有個使命感，順哥才離開沒多久，希望可以傳承下去，拿到好成績。」

至於「天王殺手」柯秉中前天才打完歐洲賽事返國，迄今已接受「台塑燃星計劃暨台塑未來之星」超過10年贊助，他也感謝有企業相挺，畢竟小時候經濟能力難以負擔出國參賽費用，現在每年當「空中飛人」參賽也要花破百萬，而他目前也都為了比賽飛不停，幾乎每個月都有賽事。

儘管舟車勞頓，在台灣待沒多久又要出國參賽，但柯秉中樂此不疲，他說：「累是會累，但興趣跟工作一起，比較不會覺得心很累，就是得好好調時差。」而他預計4月還會返台參戰。

「天王殺手」柯秉中。（記者吳孟儒攝）「天王殺手」柯秉中。（記者吳孟儒攝）

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