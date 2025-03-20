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原民運動會21日高雄登場 副市長蘇俊賓為桃園隊授旗、期勉五連霸

2025/03/20 16:17

全國原住民運動會在高雄舉行，副市長蘇俊賓於桃園隊出發前為其授旗。（記者謝武雄攝）全國原住民運動會在高雄舉行，副市長蘇俊賓於桃園隊出發前為其授旗。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕2年1度的全國原住民族運動會，將於明天起連續4天在高雄舉行，桃園市副市長蘇俊賓今在市府前廣場為桃園市代表隊授旗，蘇俊賓表示，桃園已經連續四屆蟬聯全國總錦標第1名，也期盼運動會能突破上屆總獎牌數，向5連霸邁進。。

原住民族行政局表示，全國原住民族運動會每2年舉辦1次，今年比賽從全國原明天起至24日於高雄市舉行，本屆比賽共有20項競賽，桃園共計參加19項賽事項目，包括首次新增的舉重項目，以及田徑、傳統路跑、傳統撒網捕魚等，其中昨天開打角力項目，已獲得4金1銀2銅，其中杜偉凡拿下公開男希羅式第一級第1名。

另歷年桃園市代表隊在400及1600公尺接力成績耀眼；公開女籃已連霸3屆，今年向4連霸邁進；另5人制足球公開男及青少男可望奪金；傳統撒網比賽向2連霸邁進；傳統鋸木歷年是桃園強項，上屆輸給臺東縣政府，今年將奮力一搏。

蘇俊賓也提到，上屆在台北市舉行的賽事，桃園市代表隊共獲得110面獎牌，經過2年的努力與準備，本屆桃園市代表隊共計936人競逐榮耀，較上屆756人顯著成長，向5連霸邁進。

蘇俊賓也分享「好運秘訣」，他表示兩年前部落好友贈送他一支傳統弓箭，始終為他帶來好運，今日特別將這支「幸運之箭」帶到授旗典禮現場，希望能為選手們帶來好運。

全國原住民運動會在高雄舉行，副市長蘇俊賓於桃園隊出發前為其授旗。（記者謝武雄攝）全國原住民運動會在高雄舉行，副市長蘇俊賓於桃園隊出發前為其授旗。（記者謝武雄攝）

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