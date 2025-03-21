NBA湖人戰公鹿、台灣男籃對決泰國 今日賽事預告與轉播

台灣隊陳盈駿（左）。（資料照，記者林正堃攝）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA今天有一場轉播，東契奇（Luka Doncic）領軍的湖人將交手東部第5的公鹿，迎戰里拉德（Damian Lillard）、亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）率領的密爾瓦基大軍。

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中職熱身賽方面，中信兄弟將在洲際球場面對味全龍，台鋼雄鷹將在嘉義球場面對富邦悍將，統一獅則在台南球場面對樂天桃猿。

亞洲盃男籃資格賽附加賽，台灣男籃今天要迎戰泰國。台灣隊只要贏球就確定晉級，就算輸球，只要不輸超過72分也一樣能取得晉級門票。敬請鎖定轉播。

NBA

10：30公鹿 VS 湖人 愛爾達體育1台、緯來體育

F1 中國站

15：15 衝刺排位賽 愛爾達體育1台

中職熱身賽

18：35 樂天桃猿 VS 統一獅 緯來育樂、愛爾達體育3台

18：35 富邦悍將 VS 台鋼雄鷹 愛爾達體育2台

18：35 味全龍 VS 中信兄弟 緯來體育、愛爾達體育1台

日職熱身賽

17：00 阪神虎 VS 歐力士猛牛 DAZN 2

FIBA籃球亞洲盃資格附加賽

18：50 台灣 VS 泰國 愛爾達體育4台

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