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MLB東京賽後電視台街訪「1老婦」 日網嚇壞：她名氣不輸大谷翔平！

2025/03/20 17:44

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國職棒大聯盟（MLB）東京海外開幕系列賽昨（19）日在東京巨蛋圓滿落幕，道奇二刀流巨星大谷翔平更在比賽中敲出本季首轟，嗨翻全場球迷。賽後有電視台在戶外進行街頭採訪，其中一名老婦人受訪畫面曝光後，在網上掀起各界譁然，網友們震驚電視台竟有眼不識泰山，直呼老婦人的名氣可不輸大谷翔平。

綜合日媒報導，MLB海外開幕系吸引大批球迷前往東京巨蛋圓朝聖，包含資深聲優森川智之、桌球名將張本智和等各領域知名人士，也紛紛在社群平台曬自己出到場觀看的圖文。昨日洛杉磯道奇隊與芝加哥小熊隊比賽結束後，日本TBS新聞節目《news23》播出街頭採訪的影片，其中一名戴眼鏡的老婦人受訪畫面，引發熱討論。

從影片顯示，這名老婦人滿臉笑容接受電視台訪問，並熱情地在鏡頭前分享這場球賽的精采之處，她還幽默表示，「看到大谷翔平打出全壘打，這趟真的來對了。我已經年紀大了，這場比賽可說是帶進棺材的回憶了。」另外，影片中雖然並未顯示這名老婦人的名字、年齡等資訊，但節目播出後，她的受訪畫面立即在社群平台被瘋傳。

許多日本網友跳出來指出，受訪的老婦人是日本知名翻譯家戶田奈津子，但是電視台並未標註她的資訊，僅是像訪問一般民眾般播出，疑似沒有認出她的身分，讓網友們對此感到非常驚訝，因為她的名氣完全不輸大谷翔平，「欸？沒有人發現嗎？」、「光是聽聲音就知道是戶田奈津子吧」、「採訪團隊已經是認不出戶田的時代了」。

報導指出，目前已高齡88歲、從第一線退休的戶田奈津子，是日本最具代表性的資深翻譯家，她曾擔任多部好萊塢電影的日文字幕翻譯，在影迷間擁有極高的知名度，更被讚譽是「字幕女王」。不僅如此，戶田奈津子在2022年退休以前，是「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）自1992年起訪日宣傳電影時的御用翻譯。

相關新聞報導：30年御用翻譯引退！阿湯哥霸氣喊話 ：陪在我身旁！

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