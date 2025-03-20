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JHVL》台南學甲國中女子排球隊 打進甲級聯賽決賽6強

2025/03/20 16:53

台南學甲國中女子排球隊將在3月21日至23日，赴屏東縣立體育館參加113學年度國民中學排球甲級聯賽決賽。（學校提供）台南學甲國中女子排球隊將在3月21日至23日，赴屏東縣立體育館參加113學年度國民中學排球甲級聯賽決賽。（學校提供）

〔記者楊金城／台南報導〕台南學甲國中女子排球隊將在3月21日至23日赴屏東縣立體育館參加113學年度國民中學排球甲級聯賽（JHVL）決賽6強，是南市唯一進軍全國排球甲級決賽的學校。為了鼓舞選手士氣，學甲區區長張明寶、議員謝舒凡、後援會會長李英信、家長會副會長邱國彰今天（20日）為排球隊授旗並致贈加菜金加油打氣。

學甲國中女子排球隊在去年成功從乙組升上甲組，首次參賽就獲得全國甲級聯賽第七名，今年則進一步打進甲級決賽6強。

張明寶表示，學甲是台南市排球發展的重鎮，除了舉辦華宗盃全國排球賽，學甲國中更是培育優秀排球選手的搖籃。學甲國中女子排球隊是南市今年唯一進入甲級聯賽決賽的隊伍，勉勵創造佳績，為學校、學甲、南市爭光。 畢業校友謝舒凡和家長會副會長邱國彰各致贈加菜金，鼓勵選手保護好自己的身體並保持最佳狀態，迎接決賽；李英信也承諾後援會是球隊的後盾，將全力支持選手及教練團在決賽的各項需求。

校長陳俊雄表示，學甲國中女子排球隊有隊長沈畇汝等12名隊員，今年在教練侯文堂帶領下，隊伍全力以赴，成功挺進決賽，期望今年打進四強，他將親自帶領加油團前往屏東為選手們加油。

張明寶也加碼承諾排球隊如一舉奪冠，將舉行慶功宴，表達肯定與慰勉。

學甲區區長張明寶（前排右三）、南市議員謝舒凡（前排左三）、女排後援會會長李英信（前排左二）等人今天（20日）致贈加菜金給學甲國中女排，加油打氣，校長陳俊雄（前排右二）、教練侯文堂（後排右三）帶領12位女排隊員高喊口號表達高昂士氣。（學校提供）學甲區區長張明寶（前排右三）、南市議員謝舒凡（前排左三）、女排後援會會長李英信（前排左二）等人今天（20日）致贈加菜金給學甲國中女排，加油打氣，校長陳俊雄（前排右二）、教練侯文堂（後排右三）帶領12位女排隊員高喊口號表達高昂士氣。（學校提供）

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