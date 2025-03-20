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東京賽》球迷干擾？大谷翔平敲本季首轟 前大聯盟球員有疑問

2025/03/20 18:50

大谷翔平。（資料照，法新社）大谷翔平。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟東京海外賽昨天落幕，道奇日本巨星大谷翔平昨晚敲出本季例行賽首轟，讓東京巨蛋歡聲雷動，不過這顆全壘打球疑似受到外野球迷干擾，讓擔任球評的前白襪明星捕手皮辛斯基（A.J. Pierzynski）認為，大谷這顆深遠飛球應該沒有飛出大牆。

大谷翔平昨天在5局上，面對小熊後援投手皮爾森（Nate Pearson），大谷逮中一顆99.1英哩的火球，轟出右外野陽春砲，今年例行賽首轟出爐。

不過，大谷這顆深遠飛球，外野的球迷疑似把手伸入場內碰到球，裁判當下先是判全壘打，接著經過重播輔助檢視後，仍認定是全壘打。

擔任美國電視台FOX球評的皮辛斯基認為，大谷這顆球應該沒有飛出大牆，雖然他逮中這球，應該是差點形成全壘打。

小熊隊官方轉播單位《Marquee Sports Network》的球評、前太空人投手迪謝伊茲（Jim Deshaies），他在轉播中表示，「這只能說是裁判團認為沒有足夠的證據，來推翻這個（全壘打）判決...對我來說，這應該是球迷干擾，最多只能是二壘安打。」

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