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路跑》台北越野跑挑戰賽5月貢寮登場 南珉貞擔任領跑員：今年像探索元年

2025/03/20 17:17

南珉貞擔任15公里組領跑員。（官方提供）南珉貞擔任15公里組領跑員。（官方提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2025 The North Face 100 台北越野跑挑戰賽將於5月10日至11日在貢寮環保公園正式起跑，賽會也邀請富邦啦啦隊「台妹小南」南珉貞擔任15公里組領跑員，當天她將用最熱情的應援體操和跑者一同暖身，並帶領跑者們挑戰一段越野賽道。

該場賽事今年以多元賽制和豐富的賽道組合，滿足不同跑者的需求，除了為不斷刷新巔峰、挑戰極限的菁英選手而準備的長、中長距離組別（60、42公里）賽事之外，更強打適合一般路跑跑者進階挑戰的15公里短距離組，以及讓戶外初心者揪團挑戰的6公里越野跑接力賽組，希望更多對跑步有興趣的跑者實際參與越野跑，親自探索越野跑的不同之處。

南珉貞屆時也將擔任15公里組領跑員，用最熱情的應援體操和跑者一同暖身，並帶領跑者們挑戰一段越野賽道，對於這段人生的全新探索，她也非常期待，「今年就像是探索元年，剛剛到墾丁嘗試了衝浪，緊接著要到新北貢寮挑戰越野跑。每一種運動都是一段新的探索，讓她能更進一步挑戰自己的極限，期待與參加 TNF 100 15公里組的越野跑者們一同出發，未來也能以越野跑這項運動探索不同樣貌的台灣。」

此外，今年特別增設的三人6K越野跑接力賽更是眾星雲集，全明星運動會的成員重新組隊出戰，由在全明星陣容中的顏值擔當胡祖薇、運動全能新生代演員王品澔、知名籃球YouTuber彭尊各自領軍，挑戰由熱愛越野跑的新生代主持人阿努，率領樂天女孩KAii及另一位職棒人氣啦啦隊成員Mina所組成的越野跑人氣新秀組合。

賽事當週適逢母親節，胡祖薇力邀媽媽成為隊友，希望能和她渡過一個難忘且充滿挑戰的母親節；王品澔則是邀請家人組隊，一同體驗越野跑這項新運動；彭尊則是重磅邀請他的全明星好朋友－藍隊女狀元賴Ki及三鐵好手Choco共同組隊，以最強明星隊之姿的態勢參加，希望能不負眾望拿下好成績。

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