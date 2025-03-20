國際自由車環台賽第5站 屏東六堆2千人組創意加油站為2百名選手打氣

2025自由車環台賽美麗新六堆站，選手行經佳冬國小加油站，受到熱烈喝采。（圖由屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2025國際自由車環台公路大賽今天（20日）舉辦第5站「美麗新六堆站」賽事，來自全球40個國家、22支隊伍，近200位參賽選手來台競輪，沿途經過屏東客家鄉鎮，在地學校及社區逾2千多人組成21隊創意加油站，以創意道具、服裝及口號，為選手們加油打氣，透過轉播讓世界看見屏東客家族群的獨特魅力。

屏東縣政府客家事務處表示，位在大武山下的六堆客庄擁有豐富自然風光及人文底蘊，屏東縣政府與客家委員會合作，將今日賽事與在地鄉親的熱情，透過國際媒體轉播行銷至全球，以期帶動國人自行車觀光休閒運動風氣，提升在地客庄國際能見度。

請繼續往下閱讀...

創意加油站由高樹、德協、長興、麟洛、西勢、竹田、佳冬、新埤、五溝及東勢等10所國小，以及高樹、長治、麟洛、竹田、新埤、佳冬、萬巒及內埔等8客家鄉鎮社區組成，創意加油站運用視覺及音效，包括客家八音、打擊樂器、在地吉祥物、在地特產、客家花布、自由車服、參賽車手國家的國旗、客家獅、舞龍及客家歌曲等為創意元素，終點則由內埔國小與豐田國小以客家樂舞及客家舞獅歡迎選手抵達終點，展現人文特色與熱情。

國際自由車公路大賽今日路線起自美濃客家文物館，終至內埔六堆客家文化園區，總長度121.4公里，屏東沿線社區民眾也為轄內空間進行環境清潔整理，迎接國際賽事，展現客庄活力，結合客庄近300年的族群歷史文化，透過賽事活動，讓全世界有機會可以認識台灣客庄文化，進一步吸引更多國內外觀光客，前來體驗南方新六堆獨有的風華。

2025自由車環台賽美麗新六堆站，選手行經麟洛鄉田心朝鳳宮加油站，沿途盡是加油聲。（圖由屏東縣政府提供）

2025自由車環台賽美麗新六堆站，選手經過萬巒鄉公所加油站，在地鄉親熱情加油。（圖由屏東縣政府提供）

2025自由車環台賽美麗新六堆站，選手經過長興國小，學生熱情加油。（圖由屏東縣政府提供）

2025自由車環台賽美麗新六堆站賽事，選手經過東勢國小加油站，師生熱烈加油。（圖由屏東縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法