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自由車環台賽》首次參賽的何彥誼不簡單 總成績排亞洲第3

2025/03/20 18:15

台灣五虎將順利完賽2025環台賽。（國際自由車環台賽提供）台灣五虎將順利完賽2025環台賽。（國際自由車環台賽提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2025年國際自由車環台公路大賽今天來到第5站最終站美麗新六堆站，李冠賢單站第31最佳，何彥誼總成績排第32、亞洲排名第3，至於以色列職業車隊澳洲車手吉爾摩（Brady Gilmore）成功捍衛黃衫，以總成績13小時44分43秒奪下今年環台賽個人總冠軍。

第五站美麗新六堆站是環台賽史上全新的一站，全程121.4公里，起點從美濃客家文物館出發，沿途經過美濃、六龜竹仔門、新威大橋、高樹、鹽埔、長治、麟洛、竹田、潮州、佳冬、新埤、萬巒、內埔、終點在六堆客家化園區，最終站的2個衝刺點和終點是影響戰局的最大關鍵，也是各隊車手競爭的最後機會。

在經過經典五站、總長達625.6公里的競爭後，四色冠軍衫全部揭曉，黃衫連續兩年都被以色列職業車隊選手拿下，最終由澳洲車手吉爾摩拿下總冠軍黃衫，他開心地說：「這五天以來沒有一刻是鬆懈的，我總是全力以赴保持自己的優勢，很高興最後可以拿下勝利。」對於參加環台賽的感覺，吉爾摩說：「這是我第一次在亞洲的比賽，這是一次很棒的體驗，這裡人們非常的友善，而且這裡也是很漂亮的國家。」亞洲最佳藍衫得主日本車手小石祐馬也完成環台賽二連霸，他說：「今年環台賽天氣很棒，只遇到一天有下小雨，是很適合比賽的天氣，我希望明年可以再來。」

台灣隊試圖在今天最後一站有所表現，在最後3公里各隊啟動時，吳之皓、李廷威也試圖拉出一列「火車頭」，但可惜被其他車隊截斷而失敗，最終站以李冠賢單站第31最佳，但車手總成績以首次參加環台賽的新秀何彥誼總排第32、亞洲排名僅次於日本小石祐馬、岡篤志之後名列第三最佳，對於初次參加環台賽的表現，何彥誼說：「感覺還可以，主要是其他隊友都有比了亞錦賽，而這是我今年第一場比賽，感覺腳感還是差了一點，但至少還是有展現在亞洲的競爭力，雖然慢了小石祐馬39秒，但他目前也是日本最強的車手之一，輸給他還算可以接受。」

初次從車手身份轉變成教練的盧紹軒說：「我對今年選手們的表現還算滿意，可以給他們打70分，當然我們還有很多要努力的空間，但這次因為先前有亞錦賽，團隊僅有集訓4天的時間，如果他們有更多時間集訓，我相信他們會有更好的成績。」

黃衫總冠軍給以色列職業車隊吉爾摩（中）。（國際自由車環台賽提供）黃衫總冠軍給以色列職業車隊吉爾摩（中）。（國際自由車環台賽提供）

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