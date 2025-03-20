拳擊》好消息！國際奧會通過 拳擊正式列入2028年正式運動項目

林郁婷。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕今天在希臘舉行的國際奧會（IOC）年會上正式表決通過，拳擊確定進入2028年洛杉磯奧運正式比賽項目，對近年在國際賽表現出色的台灣拳擊將是一大好消息。

國際奧會在2022年曾討論洛杉磯奧運的正式競賽運動種類，只是因國際拳擊總會（IBA）的運作遭外界質疑，因此未將拳擊入列其中，而IOC針對IBA也陸續有動作，直到世界拳擊聯盟（World Boxing）成立，近年在不少國家加入後，IOC也在今年正式承認該組織的存在。

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國際奧會執行委員日前提議將拳擊列入洛杉磯奧運，今天也在各會員國代表出席的年會上進行投票，最終無人反對，全數拍手通過。

台灣拳擊近年在國際賽大放異彩，林郁婷在巴黎奧運拿下金牌，吳詩儀、陳念琴也奪得銅牌，成為重要獎牌，之後也有機會在洛杉磯奧運爭取佳績。

體育署長鄭世忠隨後發表聲明，「很高興拳擊能夠再次被國際奧會接受進入2028年洛杉磯奧運，這部分的確也要歸功這幾年世界拳擊總會的努力，拳擊在奧運有個悠久的歷史，其運動特性也的確讓許多小國家更有機會在奧運得到很好的好成績。」

鄭世忠另外補充說：「在這次國際奧會執委會之前，有數位國際奧會主席候選人提出對表達女性運動員保障的不同看法，有很多是對於我國林郁婷選手生來就是女性的狀況並不了解，在這次會議，現任主席更再次發布新聞稿強調，林郁婷選手的確天生就是女性，所以她的參賽資格沒有問題。」最後他表示，「體育署在過去半年也積極輔導我國拳擊協會主動積極密切的與世界拳擊總會討論，希望能有更多機會參與國際事務，當然針對我國女性拳擊選手也希望能提供更明確的參賽保障。」

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