足球》狂！日本男足連8屆闖進世界盃 創隊史最速晉級會內賽紀錄

日本鎌田大地踢進第一球。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界盃資格賽亞洲區第3輪C組賽事，世界排名第15的日本男足今天在埼玉體育場迎戰世界排名第81的巴林，日本男足靠鎌田大地、久保建英相繼破網，最後以2比0贏球。這是日本隊連8屆踢進世界盃會內賽。

日本隊曾在去年9月以5比0輕取巴林，今天兩隊再度碰頭，上半場第9分鐘，日本隊發角球，中場遠藤航在對方大門前射門破網，但巴林隊提出VAR挑戰，顯示球傳給遠藤航之前，碰到日本前鋒上田綺世的手，因此進球無效。

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上半場沒有進球的日本隊，下半場第66分鐘的時候，日本隊鎌田大地接到自家人久保建英的傳球，讓他射門破網，為日本隊取得1比0領先。接著第87分鐘，久保建英從左側持球，用左腳巧妙射門入網，為日本隊取得2比0領先，最終日本男足贏球。

2026世界盃資格賽亞洲區第3輪C組戰績，日本男足拿到6勝1和、積分為19分，確定成為亞洲第一支拿到世界盃門票的球員。

日本隊在還有3場C組賽事要踢的情況下，就獲得世界盃門票，更是隊史最速晉級世界盃會內賽紀錄。

久保建英。（路透）

日本男足。（美聯社）

日本男足。（歐新社）

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