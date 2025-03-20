世界盃資格賽》又爆冷！ 南韓隊遭世界排名第80名的阿曼逼和

南韓隊長孫興慜。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界盃資格賽亞洲區第3輪B組賽事，世界排名第23的南韓隊今天在高陽體育園區出擊，最終意外以1比1遭世界排名第80的阿曼逼和。南韓隊仍以4勝3勝居分組第一的位置。

由英超熱刺球星孫興慜領軍的南韓男足，陣中擁有多名旅歐好手，去年9月以3比1擊退阿曼。這回雙方再戰，上半場第41分鐘，效力英超狼隊的南韓球星黃喜燦接獲隊友傳球，從禁區左側起腳射門破網，為南韓隊取得1比0的領先。

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但下半場第80分鐘，南韓新星李康仁在自家禁區外前腳踝受傷倒地，阿曼隊搶回球權後，阿曼選手布賽迪（Ali Al Busaidi）從禁區外起左腳長射破網，幫助阿曼追成1比1平手，李康仁由於無法起身被換下場。最終南韓隊遭阿曼逼和。

亞洲區第3輪B組賽事戰績方面，南韓隊仍以4勝3和、積分15分排分組第一，仍有高機率拿到世界盃會內賽門票。此外，南韓男足曾兩度遭目前世界排名第101的巴勒斯坦逼和。

該分組其他隊成績，伊拉克以3勝2和1敗排分組第二，約旦以2勝3和1敗排分組第三，阿曼以2勝1和4敗排分組第四，科威特以4和2敗排第五，巴勒斯坦以3和3敗排第六。分組前兩名的球隊，將收下2026年世界盃會內賽門票。

南韓隊長孫興慜（右）。（美聯社）

阿曼隊。（美聯社）

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