亞洲盃男籃》台灣晉級門票晚點拿！ 關島險勝泰國保生機

關島羅斯（右）。（取自FIBA官網）

〔記者盧養宣／台北報導〕關島今在亞洲盃男籃資格賽附加賽第二天賽事以89：81擊敗泰國，也讓台灣隊尚未確定取得晉級門票。

兩隊首節你來我往，關島後來居上帶著22：21領先進入次節，前役因小腿傷勢提前退場的關島主力前鋒威斯利在這一節回歸帶領球隊打出17：9的攻勢擴大領先，關島打完前兩節取得48：38的雙位數差距，雲豹洋將羅斯攻下全隊最高13分，泰國則以36歲後衛利許（Frederick Lish）則以15分最佳。

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易籃後，關島火力沒有停歇，一度將領先擴大至21分，帶著72：57的領先進入決勝節，泰國末節展現韌性，靠利許、寨沙努（Nakorn Jaisanuk）在外線開火，在倒數45秒追到只剩4分差，不過關島靠羅斯罰球穩住陣腳，驚險帶走勝利。

克魯茲（Jericho Cruz）繳全隊最高21分，羅斯上場40分鐘11投4中拿下19分，博爾哈（Ben Borja II）15分進帳，泰國方面，利許攻下全隊最高20分，尊沙瓦（Pongsakorn Jaimsawad）挹注14分。

關島昨以73：113不敵台灣，今只要輸球就確定淘汰，今擊敗泰國保住一線生機，台灣隊明戰泰國只要贏球就確定晉級，就算輸球，只要不輸超過72分也一樣能取得晉級門票。

關島克魯茲（左）。（取自FIBA官網）

泰國後衛利許（中）。（取自FIBA官網）

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