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中職》王政順轟驚天兩分砲 金控大戰中信兄弟逆轉勝

2025/03/20 22:00

中信兄弟王政順開轟。（記者廖耀東攝）中信兄弟王政順開轟。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕今晚中職公辦熱身賽在洲際球場上演金控大戰，中信兄弟靠王政順在8局下轟出逆轉兩分砲，最終就以8：6氣走富邦悍將，中止悍將3連勝，兄弟戰績2勝3敗。

今年勝騎士從統一獅轉戰兄弟，今天先發前兩局都讓悍將打者3上3下，3局上風雲變色，董子恩、陳真、李宗賢先後敲安先馳得點，一出局一、三壘有人，葉子霆擊出內野滾地球進帳1分打點，申皓瑋掃出二壘安打，此時勝騎士退場，由土投陳冠穎接手。

此時，張育成揮出三壘安打，帶有2分打點，這2分要記在勝騎士帳上，他先發2.2局用49球其中31顆好球，被敲出4支安打，另有3K、沒有出現保送，失4分都是責失。

悍將推出前兄弟洋投魔力藍（兄弟時期譯名象魔力）先發，他投4局被敲6安失4分都是擇失，他退場後由范柏絜接手，遭詹子賢轟陽春砲，前5局打完兄弟取得5：4領先。

悍將在6、7局下各添1分，關鍵出現在8局下，王政順轟出2分砲反超前，苦主是林栚呈，兄弟再靠兩次保送和張仁瑋適時安打進帳保險分取勝。

中信兄弟王政順開轟。（記者廖耀東攝）中信兄弟王政順開轟。（記者廖耀東攝）

富邦悍將張育成。（記者廖耀東攝）富邦悍將張育成。（記者廖耀東攝）

中信兄弟洋投勝騎士。（記者廖耀東攝）中信兄弟洋投勝騎士。（記者廖耀東攝）

富邦悍將洋投魔力藍。（記者廖耀東攝）富邦悍將洋投魔力藍。（記者廖耀東攝）

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