2025自由車環台賽競爭超激烈 黃衫和隊友同秒、綠衫絕點大逆轉、紅點衫積分只差一

美麗新六堆是今年自由車環台公路大賽全新賽程路線。（記者陳彥廷攝）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕2025年國際自由車環台公路大賽最後站來到「美麗新六堆」，這是賽事首度以「客家六堆」為主題路線，沿線從高雄美濃區到唯一靠海的屏東佳冬鄉再以內埔客家六堆文化園區前作結，今年賽事激烈，個人總冠軍與第名同秒，經名次加總後，由以色列職業車隊的澳洲車手吉爾摩（Brady Gilmore）披上黃衫，也為以色列職業車隊捍衛黃衫。

環台賽今年為首度將路線進入「客家六堆」，從右堆的美濃經高樹為起點，進入前堆麟洛、長治再到中堆竹田，隨後前往左堆新埤及佳冬後再繞行有部分丘陵的先鋒堆萬巒，最後後以內埔六堆客家文化園區前直線衝刺作結，全長達125公里。

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今年賽事激烈，在經過5站、總長達652.6公里的競爭後，今天終於分出勝負，「黃衫」個人總冠軍吉爾摩與同隊的克雷奇（KRETSCHY Moritz）同秒，第三名亦有3人同秒，冠軍及第三名皆名次加總後才確定。

衝刺王則出現逆轉，亨尼金靠著最後絕點衝刺不僅奪下本站單站冠軍，更搶下今年環台賽綠衫，且在最後衝線的衝刺段，他奪下第一一口氣奪下16積分而披上綠衫。法國尤尼貝車隊的洛科克斯（LOOCKX Lander）雖在第4站就已確定將披登山王的紅點衫，但其與第二名亦只差1分積分，至於亞洲最佳車手的藍衫，則由日本右京隊的小石祐馬奪下。

台灣隊部分，車手總成績以首次參加環台賽的新秀何彥誼總排第32、亞洲排名僅次於日本小石祐馬、岡篤志名列全亞洲第3為最佳，在家鄉仍展現於亞洲的競爭力；至於今年屢次突圍被吞沒後再突圍的「敢鬥賞」級熱血表現的李廷威，雖然最終僅獲車手個人總成績第90，但環台賽期間卻是人氣暴漲。

大武山下的六堆客庄風情，讓全球40個國家、22支隊伍，近200位來台競輪的選手，能在六堆豐富的自然風光及人文底蘊下競輪，屏東縣政府及客家委員會也盼帶動國人自行車觀光休閒運動風氣及提升在地客庄國際能見度，屏東縣沿途就有在地學校及社區逾2000人組成21隊創意加油站，以創意道具、服裝及口號，為選手們加油打氣。

客家委員會則說，六堆共包含高、屏12鄉、區，是地圖上找不到卻長期存在且穩定發展的同一族系精神結合體，留下像長治六堆抗日紀念碑、內埔天后宮、竹田驛園、萬巒五溝水聚落及佳冬蕭屋等資產，透過終點站讓國內外自由車愛好者更加認識客家六堆。

美麗新六堆是今年自由車環台公路大賽全新賽程路線，終點就在客家六堆文化園區大門。（記者陳彥廷攝）

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