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MLB》前洋基外野手終於有人要了！維杜戈1年約加盟勇士遭下放3A

2025/03/21 07:27

維杜戈。（資料照）維杜戈。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）報導，勇士以1年150萬美元（約新台幣4949萬）合約，網羅去年效力洋基的外野手維杜戈（Alex Verdugo）。

28歲的維杜戈8年生涯先後效力道奇、紅襪與洋基，總共累計800場的出賽，繳出打擊三圍.272/.328/.414，外帶70轟與316分打點。去年透過交易轉戰洋基，出賽149場繳出打擊三圍.233/.291/.356、13轟與61分打點。

儘管連4年都能貢獻雙位數全壘打，但攻擊指數4年間卻逐年下滑，加上在場上時不時展現出散漫態度，讓休季曾一度傳出5隊有興趣的維杜戈，成為自由球員後始終乏人問津，直到都快開季都沒有獲得大聯盟合約。如今勇士終於出手簽下維杜戈，根據《ESPN》報導，勇士將他下放至3A，以補上缺席春訓的打席。

勇士外野陣容已經相當擁擠，哈里斯（Michael Harris II）為固定先發中外野手，新同學普洛法（Jurickson Profar）將扛起先發左外野手，勇士計畫以凱蘭尼奇（Jarred Kelenic）與克魯茲（Bryan De La Cruz）在右外野輪流，2023年國聯MVP阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）則預計5月歸隊。

目前來看，由於歐蘇納（Marcell Ozuna）已經占據指定打擊位置，勇士簽下維杜戈的用意更像是保險，以防同樣左打的前大物凱蘭尼奇表現不佳。

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