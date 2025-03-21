MLB》日本領先全球！3D回放大谷翔平開轟畫面 美球迷驚呆：打電動？

大谷翔平。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟東京海外開幕系列賽圓滿落幕，道奇二刀流巨星大谷翔平在家鄉父老面前敲出本季首轟，讓現場4萬2367名球迷嗨到破表，值回票價，道奇終場以6：3擊敗小熊，海外開幕戰2場全勝。大谷的東蛋轟使用了3D影像生成技術「Volumetric Video」（自由視角影像）重播回放，引起美媒熱議。

大聯盟東京海外開幕系列賽第2戰，大谷翔平在5局上從小熊投手皮爾森（Nate Pearson）手中敲出中右外野陽春砲，使他成為自2004年紐約洋基隊松井秀喜以來，首位在日本舉行的大聯盟正式比賽中擊出全壘打的日本選手。

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大谷翔平開轟的畫面之後，日本電視台也使用了3D影像生成技術「Volumetric Video」（自由視角影像）重播回放，讓球迷可以在不同角度欣賞大谷開轟的瞬間，畫面圍繞著球旋轉180度，最終在本壘板後方完整呈現球飛出全壘打牆的獨特視角，這種視覺體驗讓球迷彷彿置身於虛擬遊戲或科幻電影當中。

美媒《FOX Sports》的MLB官方X對於這項日本技術感到驚訝，直呼：「大谷翔平全壘打的重播回放的角度實在是太瘋狂了！」美國球迷也在這篇貼文底下留言寫道，「日本技術領先其他國家好幾年」、「跟打電動一樣」、「這鏡頭也太帥了吧！」

This replay angle of Shohei's home run is insane pic.twitter.com/7HHzlAsR4F — FOX Sports: MLB （@MLBONFOX） March 19, 2025

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