瑞士賽》「左手重砲」林俊易拚衛冕連贏自家人 8強碰巴黎奧運銀牌

林俊易。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「左手重砲」林俊易今天凌晨在超級300系列瑞士羽球公開賽，以21：17、21：11拍落世界排名42的土銀學弟蘇力揚，挺進男單8強，續朝衛冕之路邁進。

世界排名11的林俊易在法國奧爾良大師賽奪亞軍，以及上週全英公開賽首輪打敗兩屆奧運金牌丹麥「龍王」安賽龍（Viktor Axelsen），不過16強栽在日本西本拳太拍下，無緣再創佳績。

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尋求衛冕的林俊易，首輪以22：20、21：14打敗中租的戚又仁，16強又遇上熟悉的隊友，還是同為土銀球團的蘇力揚。

林俊易之前5次和蘇力揚在國際賽對決拿下3勝稍佔上風，不過前一次對壘是去年加拿大公開賽，由蘇力揚獲勝。

林俊易首局慢熱，蘇力揚一度10：6領先，小林則連得4分追平，但仍以10：11進入技術暫停，暫停後林俊易連得2分超前，並一路守住領先位置，在18：17更連下3分先下一城。

林俊易在第二局就完全壓制蘇力揚的發揮，一股作氣打出11：1奠定勝基，最終耗時41分鐘取得勝利。

林俊易連勝兩場內戰後，預計明天凌晨於8強交手巴黎奧運銀牌泰國名將昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）。林俊易之前4次過招世界排名第5的昆拉武特僅在去年馬來西亞公開賽獲勝，另3場都輸球，屆時交手勢必是場硬仗。

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