MLB》休季被洋基交易到紅人！32歲明星金手套鐵捕獲3年4.9億續約

崔維諾。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基休季將32歲捕手崔維諾（Jose Trevino）交易至紅人，換來34歲後援右投克魯茲（Fernando Cruz）以及非名單捕手傑克森（Alex Jackson），如今紅人也與崔維諾簽下3年延長合約。

崔維諾休季被交易至紅人後，以342.5萬美元避免薪資仲裁。根據《ESPN》報導，紅人再向崔維諾端出延長合約，加上今年薪資在內，總價為3年1500萬美元（約新台幣4.9億），以及2028年650萬美元球隊選項。

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崔維諾生涯於2018年從遊騎兵起步，2022年轉戰洋基，該年繳出打擊率0.248、11轟的成績單，WAR值為2.3，入選生涯首度明星賽，還拿下金手套獎。不過之後崔維諾無法在複製該年表現，近2年打擊率僅0.213，加上原本就不強的臂力與時常受傷，洋基選擇與他分道揚鑣，未來主戰捕手正式交棒給威爾斯（Austin Wells）。

崔維諾來到紅人後原本預計擔任史岱芬森（Tyler Stephenson）的替補，但由於史岱芬森因傷將缺陣數週，因此崔維諾將以主戰捕手身份開季。

儘管崔維諾在春訓僅繳出0.161打擊率、攻擊指數0.438，但其引導投手的能力獲得讚賞。左投阿博特（Andrew Abbott）就坦言，崔維諾雖以防守見長，但他的價值遠不止於此；右投斯皮爾斯（Carson Spiers）也說，崔維諾是他搭檔過最有智慧的選手之一。

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