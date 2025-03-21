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MLB》前4場完美防禦率破功 菅野智之兩度保送賈吉、遭奇澤姆一人打爆狂失5分

2025/03/21 10:03

菅野智之。（路透）菅野智之。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金鶯日本強投菅野智之在春訓熱身賽表現亮眼，前4場出賽無失分，防禦是完美的「0」，但今天先發對戰洋基遭奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）一人打爆，先發4.2局挨轟狂失5分，防禦率暴漲至3.00，金鶯終場以7：9輸球，菅野苦吞本季熱身賽首敗。

上季奪下央聯年度MVP的35歲老將菅野智之，在季後以海外FA的身分挑戰大聯盟，最終以1年1300萬美元合約加盟金鶯。菅野智之在大聯盟春訓熱身賽表現亮眼，出賽4場有3場是先發，取得2勝，合計10.1局投球被敲5支安打無失分，投出11次三振和5次保送，防禦率是「0」，被打擊率僅有0.143，每局被上壘率為0.77。

不過今天遭到震撼教育，菅野智之首局在1人出局後保送洋基「法官」賈吉（Aaron Judge），之後雖然三振了貝林傑（Cody Bellinger），但之後被「火星人」多明格茲（Jasson Domínguez）敲安形成一二壘有人，下一棒奇澤姆擊出右外野二壘安打，一舉掃回2分，幫助洋基先馳得點。

菅野智之在3局上再度出現亂流，再度四壞球保送賈吉，接著被貝林傑敲出安打，J奇澤姆再度棒打菅野智之，這次可是重傷害，敲出右外野3分砲，熱身賽第3轟出爐，洋基取得5：1的大幅領先。

菅野智之4局上投出三上三下，第5局三振賈吉，再讓貝林傑擊出中外野飛球出局之後退場。菅野智之此役主投4.2局被敲6安失5分，包括1發3分全壘打，另有4次三振和2次保送，防禦率從0漲至3.00。

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