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日職》古林睿煬預訂25日二軍先發登板 目標4月迎一軍首秀

2025/03/21 08:37

古林睿煬。（資料照，取自產經體育）古林睿煬。（資料照，取自產經體育）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力日本火腿的台灣火球男古林睿煬日前在春訓後援登板表現亮眼，目前朝先發調整，據《日刊體育》報導指出，古林最快4月就能迎來一軍先發首秀。

火腿監督新庄剛志原本有意讓古林睿煬開季從牛棚出發，但他在18日對戰巨人的熱身賽中繳出2局無失分、4次三振的好投，最快球速達155公里。火腿監督新庄剛志賽後盛讚古林睿煬，並點名開季將朝先發調整，「他的速球讓對手完全跟不上，如果是擔任先發投手，初次對戰的打者可能會陷入苦戰。」

古林睿煬將在二軍進行先發調整，25日在二軍先發登板對戰養樂多，新庄監督透露，會把用球數提升至80到90球。對於自己將要在二軍先發登板，古林睿煬表示，自己一直以來都是以先發投手身分出賽，只要照之前的調整就可以，目前的狀態很好，比起追求球速，最重要的是要把球穩定投進好球帶。

火腿的開幕賽程一開始很寬鬆，開幕戰在客場對決西武三連戰後，休息一天後回主場與軟銀進行2連戰，之後休1場在主場迎戰歐力士三連戰，但從4月8日起，球隊將迎來六連戰，先後與樂天和西武各打3場，因此球隊希望古林睿煬能夠在4月就能在一軍先發登板出賽。

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