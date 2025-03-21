MLB》天堂與地獄的3.2局！千賀滉大猛飆6K 小笠原慎之介丟8分核炸

千賀滉大、小笠原慎之介。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟春訓熱身賽大都會國民上演日本內戰，兩位日籍投手千賀滉大與小笠原慎之介先發正面對決，然而兩人都投3.2局，結果卻有如天堂與地獄般的差距。千賀滉大飆6K沒有責失分；而小笠原慎之介卻狂丟8分，再次遭到震撼教育。

千賀滉大今迎來本季春訓第3場出賽，開賽就飆出2次三振，其中還有1次捕手暴傳形成不死三振，讓千賀失掉1分非自責分，但千賀不受影響，接下來2局上演6上6下，4局上更連飆2K後功臣身退。此役千賀滉大3.2局飆6K，另有2次保送，春訓9局累積9K，防禦率2.00。

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休季入札挑戰大聯盟，並以2年350萬美元合約加盟國民的小笠原慎之介，今迎春訓第5場出賽，但表現依舊不理想。儘管開賽僅投出1保送沒有遭遇危機，但2局上瞬間崩盤，單局被敲3支安打外加1保送，一口氣失掉3分。

然而惡夢還沒結束，3局上小笠原開局又被阿隆索（Pete Alonso）敲安，接著遭托倫斯（Luis Torrens）三壘安打與希瑞（Jose Siri）安打狙擊再掉2分。4局上又被敲2支安打、投出1保送後退場，留下2出局滿壘局面，而後援登板的羅梅洛（Carlos Romero）又被連續安打重擊丟5分，其中3分要算在小笠原頭上。

最終小笠原慎之介先發3.2局被敲出8支安打，失掉8分全是自責分，投出4次三振與3次保送。目前小笠原慎之介春訓一共投12局，被敲出24支安打，失掉19分有15分責失，防禦率高達11.25。

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